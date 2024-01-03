Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ на купянском направлении

Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3 «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне проведения специально военной операции (СВО). Об этом в среду, 3 января, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили скрытное выдвижение украинских боевиков в сторону российских позиций. После получения точных координат огнем из САУ «Акация» были ликвидированы военнослужащие из группы пехоты, а также две боевые машины пехоты ВСУ.

Как рассказал командир самоходной гаубицы «Акация» с позывным Жорик, группа украинских боевиков растянулась вдоль минного поля и пыталась снять свои же мины. Однако пройти противнику не удалось.

«Парней нашей пехоты поддержали. Мой заряжающий подавал снаряды как автомат, я только успевал кричать, какой снаряд. Несмотря на то что на улице уже морозно, во время боевой работы было очень жарко. Совместно с другим расчетом откинули больше 20 осколков», — добавил он.

Ранее, 2 января, Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2A6 ВСУ на сватовском направлении.

В этот же день начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что российские военнослужащие при помощи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» уничтожили два беспилотника «Фурия» ВСУ на купянском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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