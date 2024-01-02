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ВС РФ перехватили два дрона «Фурия» ВСУ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский 2 января сообщил, что российские военнослужащие при помощи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» уничтожили два беспилотника «Фурия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

«Мотострелковыми соединениями при поддержке штурмовой и армейской авиации группировки войск «Запад» нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Терны, Тимковка и Стельмаховка. Расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор» под командованием начальника расчета старшего лейтенанта Евгения Бычкова уничтожил два беспилотных летательных аппаратов противника «Фурия», — приводит его слова ТАСС.

Как указал Зыбинский, в результате атаки ВС РФ ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, боевую машину пехоты (БМП), две боевые бронированные машины и два автомобиля.

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Ранее, 30 декабря, Зыбинский сообщал, что группировка ПВО огнем ЗРК «Тор» уничтожила пять беспилотных летательных аппаратов, из них четыре «Фурии» и одну «Лелеку-100», в районах Меловатки, Житловки, Залимана и Петровского.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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