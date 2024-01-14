Бойцы ВС РФ показали работу экспериментальных ударных и разведывательных FPV-дронов

Представители одного из предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) передали военнослужащим 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» партию экспериментальных ударных и разведывательных FPV-дронов. В ближайшее время их передадут на линию боевого соприкосновения, где они будут поражать живую силу, укрепрайоны и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали 14 января в Минобороны.

Новое оборудование опробовано специалистами подразделений беспилотных летательных аппаратов армейского корпуса на одном из полигонов на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Переданные FPV-дроны управляются оператором при помощи специальных очков, которые обеспечивают видимость от первого лица. Благодаря этому достигается высокая точность наведения беспилотника на цель.

«В этот раз мы привезли дроны-камикадзе и разведывательные дроны, которые подготовлены одним из предприятий промышленности для апробации непосредственно в зоне боевых действий», — рассказал представитель предприятия ВПК с позывным Шурави.

Он пояснил, что задача разработчиков — смотреть, как дроны себя покажут, справятся ли с РЭБ (радиоэлектронной борьбой. — Ред.) противника, насколько будут эффективны при нанесении ударов.

«Испытания дронов проводились на полигоне, но полигонные условия отличаются от боевых действий. Поэтому готовность изделий можно определить только непосредственно их боевым применением здесь», — подчеркнул Шурави.

По словам оператора-инструктора БПЛА армейского корпуса группировки войск «Восток» с позывным Студент, при наступлении без FPV-дронов уже никуда — когда попадает артиллерия, то взрыв происходит сверху, а дрон может залететь вовнутрь, пояснил он.

Он добавил, что обучаться работе с беспилотником было легко и интересно, заняло всего два дня, притом что обычно на это требуется неделя-две.

«При помощи дронов зачистили четыре крупных опорника ВСУ. Два из них большие. Штук 10–15 FPV-дронов потратили, но зато наши ребята смогли зайти туда без боя», — уточнил Студент.

13 января бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что ситуация на фронте для ВСУ остается тяжелой из-за дронов Российской армии. Он также выразил сомнение, что западные партнеры Киева предоставят свое оружие для применения его против беспилотников РФ.

11 января президент России Владимир Путин на встрече в Хабаровске с предпринимателями Дальневосточного федерального округа сообщил, что стране необходимо идти на опережение в разработке дронов. Он отметил, что беспилотники — один из современных способов ведения вооруженной борьбы, который корректирует взаимодействие разных видов и родов сил. По словам президента, БПЛА делают более эффективной контрбатарейную борьбу и разведку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.