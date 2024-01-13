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На Украине назвали тяжелой ситуацию на фронте из-за российских дронов

Экс-замминистра Тука: ситуация для ВСУ на фронте тяжелая из-за российских дронов
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается тяжелой из-за дронов Российской армии. Об этом заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны Георгий Тука.

«В целом ситуация тяжелая. Нет оснований для рассказов о том, что в следующем году мы захватим Крым, а через год будем под Москвой», — рассказал он в интервью телеканала «Прямой», опубликованном на YouTube в субботу, 13 января.

По словам экс-замминистра, на некоторых направлениях ситуация «наиболее горячая». Тука объяснил, что ВСУ лишились своего главного преимущества на поле боя — беспилотников, так как российские дроны имеют десятикратное численное превосходство над украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Кроме того, он также выразил сомнение, что западные партнеры Киева предоставят свое оружие для применения его против беспилотников РФ.

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Ранее, 11 января, президент России Владимир Путин на встрече в Хабаровске с предпринимателями Дальневосточного федерального округа сообщил, что стране необходимо идти на опережение в разработке дронов. Он отметил, что беспилотники — один из современных способов ведения вооруженной борьбы, который корректирует взаимодействие разных видов и родов сил. По словам президента, БПЛА делают более эффективной контрбатарейную борьбу и разведку.

До этого, 5 декабря, председатель правительства РФ Михаил Мишустин указал, что производство БПЛА в России в 2023 году выросло вдвое, бронетанкового вооружения — втрое.

21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что объемы поставок беспилотников в Российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022-го. Он подчеркнул, что в интересах спецоперации в постоянном режиме, 2–3 раза в месяц, уточняются задачи государственного оборонного заказа, организован ежедневный контроль поставок в войска необходимых образцов вооружения и техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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