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Путин заявил о важности быть впереди в сфере разработки беспилотников

Путин — о разработке БПЛА: важно опережать противника, что уже происходит
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Необходимо идти на опережение в разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), нужно быть на шаг впереди, что уже происходит. Об этом 11 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Хабаровске с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

«Задач очень много, поэтому здесь очень важно опережать противника, быть на шаг впереди. И у вас, и у ваших коллег получается это делать. И вы уже это делаете», — сказал глава государства, обращаясь к бизнесмену, занимающемуся выпуском летательных аппаратов.

Он отметил, что беспилотники — один из современных способов ведения вооруженной борьбы, который корректирует взаимодействие разных видов и родов сил. По словам президента, БПЛА делают более эффективной контрбатарейную борьбу и разведку.

Путин также добавил, что российские беспилотники востребованы и эффективно применяются в зоне проведения спецоперации.

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Ранее, 5 декабря, председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России в 2023 году выросло вдвое, бронетанкового вооружения — втрое.

1 декабря источники «Известий» в Минобороны и ОПК сообщали, что в России с осени начался серийный выпуск боеприпасов для FPV-дронов. Особенность FPV-дрона в том, что оператор управляет таким аппаратом, находясь в очках виртуальной реальности. Это позволяет при должном умении доставить беспилотник с боевой частью точно в цель, например в дверь блиндажа или уязвимую проекцию бронемашины.

27 ноября прошлого года в серийное производство в России был запущен БПЛА под названием «Ветер». Он представляет собой малый беспилотник квадрокоптерного типа ближнего действия. Весит аппарат 1,8 кг и может поднять в воздух еще до 1 кг. Дрон управляется через специальный радиоканал, защищенный от помех.

В тот же день глава холдинга KMZ Михаил Даниленко сказал, что серийное производство первых российских морских дронов для Минобороны РФ планируется начать в 2024 году.

Глава МО РФ Сергей Шойгу 21 ноября 2023-го отметил, что объемы поставок беспилотников в Российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022-го. Он подчеркнул, что в интересах спецоперации в постоянном режиме, 2–3 раза в месяц, уточняются задачи государственного оборонного заказа, организован ежедневный контроль поставок в войска необходимых образцов вооружения и техники.

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