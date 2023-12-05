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Мишустин заявил о двукратном росте производства БПЛА в РФ в 2023 году
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Мишустин заявил о двукратном росте производства БПЛА в РФ в 2023 году

Мишустин: производство беспилотников в РФ в 2023 году выросло вдвое
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России в 2023 году выросло вдвое, бронетанкового вооружения — втрое. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил (ВС) страны во вторник, 5 декабря.

По его словам, за 11 месяцев значительно увеличилось количество выпускаемых оборонно-промышленным комплексом (ОПК) изделий по отношению к прошлогодним показателям.

«По технике связи, по средствам поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки — более чем пятикратный рост. По бронетанковому вооружению — в три раза, по авиационной технике, по беспилотным летательным аппаратам — в два раза», — отметил Мишустин.

При этом он подчеркнул, что за это время также решены вопросы обеспечения личного состава Вооруженных сил РФ полевой формой и военной экипировкой, а также в три раза вырос объем производства предметов бронезащиты.

Оборонный наказ: российский ОПК готовится нарастить производство
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В конце ноября в серийное производство в России был запущен БПЛА под названием «Ветер». Он представляет собой малый беспилотник квадрокоптерного типа ближнего действия. Весит аппарат 1,8 кг и может поднять в воздух еще до 1 кг. Дрон управляется через специальный радиоканал, защищенный от помех.

В том же месяце источники «Известий» в Минобороны и ОПК сообщили, что в России с осени начался серийный выпуск боеприпасов для FPV-дронов. Особенность FPV-дрона в том, что оператор управляет таким аппаратом, находясь в очках виртуальной реальности. Это позволяет при должном умении доставить беспилотник с боевой частью точно в цель, например в дверь блиндажа или уязвимую проекцию бронемашины.

Отмечалось, что появление стандартного ящика с боеприпасами упростит работу военнослужащих и сделает ее безопаснее.

В сентябре президент РФ Владимир Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО) и призвал активнее развивать производственные мощности, внедрять передовые технологии, а также уделять повышенное внимание качеству военной промышленности.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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