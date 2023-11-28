В РФ состоялся запуск в серийное производство нового БПЛА «Ветер»

Новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием «Ветер» запущен в серийное производство в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил начальник лаборатории БПЛА компании «Котлин-Новатор» Владислав Удальцов в понедельник, 27 ноября.

«Сейчас этот аппарат выходит на серийное производство. Дальше мы будем его оптимизировать и модернизировать. В следующем году планируем производить порядка 100 комплектов в месяц», — рассказал он ТАСС.

«Ветер» — это малый БПЛА квадрокоптерного типа ближнего действия. Весит 1,8 кг и может поднять в воздух еще до 1 кг. Он управляется через специальный радиоканал, защищенный от помех. Беспилотник оснащен камерой на гидростабилизированном подвесе с качеством видео в 4К, которая может транслировать запись напрямую через радиоканал. Камера дает возможность шестикратного увеличения, а ее угол обзора — 93 градуса.

«Двойное назначение БПЛА «Ветер» позволяет ему выйти не только на рынок военной продукции, но и расшириться на гражданский сектор, в качестве отличной аппаратуры для съемки видео- и фотоматериалов с высоты птичьего полета», — объяснил Удальцов.

Новый беспилотник может развивать скорость до 78 км/ч. Кроме того, устройство обладает складной конструкцией, что позволяет легко воспользоваться им при необходимости.

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