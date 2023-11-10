Военный эксперт рассказал об особенностях высокоточных винтовок Raptor

Директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» 10 ноября отметил уникальность высокоточных снайперских винтовок Raptor. По словам военного эксперта, такое оружие изготавливается индивидуально под каждого снайпера.

«Это уникальный снайперский комплекс, который включает не только винтовку, но там и баллистические вычислители, еще ряд приспособлений, которые облегчают стрельбу. Дальность — 1 850 м, поражает цели уверенно, расстояние до 1,5 км. И, собственно говоря, подобного рода винтовка изготавливается индивидуально под каждого снайпера, подгоняются определенные детали для того, чтобы ему было удобнее вести стрельбу», — рассказал Кнутов.

Он добавил, что винтовка Raptor способна поражать не только командный состав противника, но и вести огонь по легкобронированной технике, в том числе по танкам.

«Если попасть в триплекс в механика-водителя, то он ослепнет практически, то есть у него не будет возможности наблюдать за дорогой, тем самым танк будет обездвижен. Подобное оружие, конечно, очень востребовано на фронте, потому что сейчас действуют даже не одиночные снайперы, а целые группы по несколько человек и решают задачи не только по выведению из строя проходного состава личного состава, но эти снайперские группы в состоянии даже предотвратить атаку противника, уничтожив командиров и выведя из строя наиболее активную часть атакующих», — резюмировал полковник в отставке.

Накануне гендиректор компании-производителя Raptor BespokeGun Ярослав Табольский сообщил, что партия этих новейших винтовок была передана российским снайперам для использования в ходе специальной военной операции (СВО). Табольский подчеркнул, что каждый экземпляр оружия представляет комплекс самой винтовки, патрона, прицела и дополнительных обвесов.

Также в тот день, 9 ноября, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможности российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) вышли на совершенно новый уровень и развиваются быстрее, чем предполагалось. По его словам, Россия буквально за год «подтянула» свои возможности ОПК в разы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.