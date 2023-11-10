Партия новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor Tactical была передана российским снайперам для их использования в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом 9 ноября рассказал гендиректор компании-производителя BespokeGun Ярослав Табольский в беседе в «РИА Новости».

«Сегодня мы передаем нашим снайперам партию винтовок Raptor под патрон .338 Lapua Magnum», — рассказал он.

По его словам, каждый экземпляр оружия представляет комплекс самой винтовки, патрона, прицела и дополнительных обвесов. Оружие способно поразить цель на дальности до 1850 м.

Табольский подчеркнул, что Raptor собирается для каждого стрелка в индивидуальном порядке, согласно его требованиям. Таким образом обеспечивается максимальная точность изделия.

«Так как каждая винтовка в индивидуальной комплектации, отдельные партии, которые мы передаем, небольшие, но это всё серийные изделия», — добавил он.

Уточняется, что комплексы Raptor Tactical были разработаны BespokeGun в партнерстве с Российским университетом спецназа в апреле 2023 года.

Ранее в этот день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил внимание, что возможности российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) вышли на совершенно новый уровень и развиваются быстрее, чем предполагалось. Он также встретился с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Алабино.

В тот же день газета Daily Express предположила, что российская армия может начать перевооружение после выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). После этого она призвала западные страны тщательно следить за тем, как Россия будет наращивать свою военную мощь и увеличивать расходы на оборону.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.