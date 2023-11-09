Daily Express предрекла перевооружение России после выхода из ДОВСЕ

Российская армия может начать перевооружение после выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом написала газета Daily Express.

«Россия может попытаться значительно перевооружиться после разрыва исторического договора времен холодной войны», — заявил в интервью эксперт в области национальной безопасности Уильям Фрир.

Он призвал Запад тщательно следить за тем, как Россия будет наращивать свою военную мощь и увеличивать расходы на оборону.

7 ноября МИД РФ сообщил, что процедура выхода России из ДОВСЕ полностью завершена. В ведомстве напомнили, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году и теперь он окончательно ушел в историю.

В тот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США пытаются переложить ответственность за разрушение международной архитектуры безопасности на Россию на фоне выхода из ДОВСЕ, так как это их излюбленная практика.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в конце мая. Поводом к принятию мер по денонсации договора стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.

Москва неоднократно подчеркивала, что ДОВСЕ уже несколько десятилетий не отражает существующих реалий в сфере европейской безопасности.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва объявила о моратории на участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.