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Посол Антонов обвинил США в обходе групповых ограничений ДОВСЕ

Антонов заявил, что США открыто обходили групповые ограничения ДОВСЕ
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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США пытаются переложить ответственность за разрушение международной архитектуры безопасности на Россию на фоне выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), так как это их излюбленная практика. Об этом 8 ноября сообщил посол России в США Анатолий Антонов в официальном Telegram-канале посольства.

По его словам, США тяжело дается осознание того, что именно коллективный Запад по главе с Америкой виноват в происходящем.

Посол напомнил, что Москва не раз обращала внимание западных коллег на необходимость сотрудничества с целью восстановления жизнеспособности договора. Несмотря на остановку действия ДОВСЕ в 2007 году, Россия продолжала быть открытой к диалогу о формировании принципов коллективной безопасности, отвечающих интересам всех сторон.

Антонов считает, что «разговор по существу в планы Вашингтона не входил».

«Здесь уверовали в собственную безнаказанность, ускорили процесс расширения НАТО, открыто обходя групповые ограничения ДОВСЕ, и, наконец, ввязались в гибридную войну с Россией руками украинцев», — отметил дипломат.

Такие условия неприемлемы даже для формального участия России в договоре, так как они нарушают национальные интересы страны.

Антонов заключил, что выход из ДОВСЕ — это четкий сигнал о том, что любые попытки построить военную систему безопасности в Европе без учета интересов России обречены на провал.

«Американцам и их сателлитам пора перестать переоценивать свои силы», — добавил он.

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Ранее, 7 ноября, Антонов завил об отсутствии перспективы налаживания отношений между Россией и США, пока Вашингтон ведет диалог с Москвой с позиции силы. По его словам, любые недружественные действия Запада встретят жесткий и адекватный ответ.

Ранее, 2 ноября, Антонов рассказал о том, что США проводят попытки помешать развитию России, не допустить роста благосостояния простых людей и расшатать внутреннее единство России. Посол считает, что американское давление будет усиливаться по мере приближения к выборам президента РФ в марте 2024 года.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны — члены НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

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