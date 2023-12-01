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В России начался серийный выпуск боеприпасов для FPV-дронов

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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С осени 2023 года в российские войска поставляют универсальные боевые части для FPV-дронов. О этом рассказали «Известиям» два источника в военном ведомстве и подтвердил собеседник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). По их словам, теперь они оснащены универсальными креплениями, которые позволяют их подвешивать практически под все виды FPV-дронов.

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«Их серийный выпуск налажен на нескольких предприятиях российского ОПК, отвечающих за производство боеприпасов. Сейчас в войска поступают осколочные, осколочно-фугасные и кумулятивные боевые части. Но в дальнейшем их линейка будет расширена», — рассказал один из собеседников издания.

Эксперты подтверждают, что появление стандартного ящика с боеприпасами упростит работу военнослужащих и сделает ее безопаснее.

«Раньше приходилось самостоятельно изготавливать, приспосабливать, «колхозить» боеприпасы. Всё это небезопасно. Хотелось бы, чтобы были разные типы боеприпасов, например, термобарический, другие», — рассказал «Известиям» волонтер, автор Telegram-канала 13tactical Дмитрий Усков.

Также эксперты уточняют, что главное преимущество штатного боеприпаса в том, что его выпускает завод, и не надо «химичить» с взрывателем.

«Некоторые расчеты подрывались на собственных боеприпасах, которые они изготавливали для сброса. Теперь есть специально разработанный боеприпас со взрывателем, созданным для применения с дрона, который, надеюсь, будет поступать на фронт», — рассказал «Известиям» ветеран ополчения, волонтер, занимающийся дронами, Сергей Паршиков.

Особенность FPV-дрона в том, что оператор управляет таким аппаратом, находясь в очках виртуальной реальности. Это позволяет при должном умении доставить беспилотник с боевой частью точно в цель, например, в дверь блиндажа или уязвимую проекцию бронемашины.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С легким — на подъем: для FPV-дронов начали выпускать штатные боеприпасы

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