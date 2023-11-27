Серийное производство первых морских дронов в РФ планируют начать в 2024 году
Серийное производство первых российских морских дронов для Минобороны РФ планируется начать в 2024 году. Об этом заявил глава холдинга KMZ Михаил Даниленко в понедельник, 27 ноября.
Он сообщил, что на Кингисеппском машиностроительном заводе уже приступили к их производству.
«На нашей производственной площадке собраны первые водометные движители для таких морских дронов», — приводит слова Даниленко «РИА Новости».
Он также отметил, что первые морские дроны должны быть поставлены российскому оборонному ведомству до конца текущего года и испытаны в зоне специальной военной операции (СВО).
Ранее, 23 ноября, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о важности для СВО массового производства недорогих дронов. Медведев отметил, что раньше в России их массового производства не было, поэтому сейчас нужно его наладить, причем в короткие сроки.
До этого, 21 ноября, глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что объемы поставок беспилотников в Российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022 года. Он подчеркнул, что в интересах спецоперации в постоянном режиме, 2–3 раза в месяц, уточняются задачи государственного оборонного заказа, организован ежедневный контроль поставок в войска необходимых образцов вооружения и техники.
10 ноября телеканал Welt назвал производство в РФ дронов «Ланцет» примером успеха. По словам журналиста Кристофа Ваннера, Россия вывела на новый уровень производство боевых беспилотников.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.