В боях востребовано большое количество недорогих дронов, поэтому необходимо наладить их массовое производство. Об этом 23 ноября заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Как показал ход боевых действий, сейчас на тактическом уровне в большей степени используются недорогие дроны, причем в больших количествах», — сказал он на совещании после посещения Федерального центра беспилотных авиационных систем в московском индустриальном парке «Руднево».

Медведев отметил, что раньше в России их массового производства не было, поэтому сейчас нужно его наладить, причем в короткие сроки.

Он также заметил, что беспилотные системы стали особо востребованы с самого начала спецоперации, хотя это было неожидаемо.

Ранее, 10 ноября, немецкий телеканал Welt назвал производство в РФ дронов «Ланцет» примером успеха. По словам журналиста Кристофа Ваннера, Россия вывела на новый уровень производство боевых беспилотников.

В конце октября издание Bussiness Insider со ссылкой на аналитика Атлантического совета Мелинду Хэринг сообщило, что Россия значительно превосходит Украину в количестве и качестве используемых беспилотных летательных аппаратов. По ее словам, используемые Киевом беспилотники зачастую оказываются сломанными еще до первого применения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.