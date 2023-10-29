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BI сообщил о превосходстве беспилотников ВС РФ над дронами ВСУ

BI: Украина значительно уступает России в качестве беспилотников
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Украина значительно уступает России в количестве и качестве используемых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 28 октября написало издание Bussiness Insider со ссылкой на аналитика Атлантического совета Мелинду Хэринг.

«Украина далеко позади России в плане дронов, а ведь они — это будущее», — приводит ее слова издание.

Как отметила Хэринг, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) существует дефицит операторов беспилотников и сложного оборудования.

Также аналитик поделилась личным опытом посещения школы операторов дронов на Украине. Она указала, что используемые ВСУ БПЛА отличаются низким качеством и зачастую оказываются сломанными еще до первого применения. Она охарактеризовала их как дроны «низшего сорта», которые сделаны без внимания к деталям.

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Ранее в этот день военный обозреватель Forbes Дэвид Экс написал, что российские дроны сделают применение украинских танков днем невозможным. По его мнению, это было очевидно еще после заявлений Москвы о работе над расширением производства малых беспилотников и подготовке квалифицированных операторов этого вида оружия.

Тогда же бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works отметил, что ВСУ уступают в боевых действиях и несут серьезные потери. При этом западные союзники начали отворачиваться от президента Украины Владимира Зеленского.

1 сентября CBS News указал со ссылкой на украинских военных, что российская армия в 10 раз превосходит ВСУ по количеству боеприпасов. У России больше и беспилотников, а вот украинская армия, как сообщается, морально измотана и обессилена.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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