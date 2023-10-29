Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные уничтожили два Leopard и два Bradley
Мир
МЧС Казахстана сообщило об увеличении числа жертв аварии на шахте до 35
Армия
Группировка ВС РФ «Центр» подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ
Мир
Экс-депутат рады призвала «утилизировать» русскоязычное население Украины
Мир
BI сообщил о превосходстве беспилотников ВС РФ над дронами ВСУ
Мир
Два миротворца ООН ранены при израильском обстреле юга Ливана
Армия
Экипажи танков Т-72Б3 поразили замаскированные в лесополосе позиции ВСУ
Мир
Al Jazeera сообщил об усилении бомбардировки у лагеря беженцев Джабалия
Мир
В США рассказали об угрозе танкам ВСУ из-за российских дронов-камикадзе
Армия
ВС РФ ликвидировали минометный расчет ВСУ
Мир
Полковник Макгрегор предсказал для США вьетнамский сценарий на Украине
Мир
На 55-м году жизни умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри
Общество
Синоптики спрогнозировали осадки и до +2 в Москве 29 октября
Сюжет:

В США рассказали об угрозе танкам ВСУ из-за российских дронов-камикадзе

Forbes: российские дроны сделают применение украинских танков днем невозможным
0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рост производства дронов-камикадзе в России угрожает привести к значительным потерям украинских танков, используемых в зоне спецопераци. Об этом написал 28 октября военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Из-за российских дронов для украинского танкиста крайне опасно выходить из укрытия и двигаться по полям или дорогам, особенно в дневное время. Уровень потерь в технике Украины бесспорно колоссален. Украинцам следует лучше защищать свои лучшие танки от российских дронов, чтобы сохранить их на следующий год», — указывается в статье.

В материале отмечается, что это было очевидно еще после заявлений Москвы о работе над расширением производства малых дронов и подготовке квалифицированных операторов этого вида оружия.

По данным издания, за последние месяцы украинские боевики лишились семи Leopard 2A4, трех Leopard 2A6 и одного Challenger 2. Несмотря на то, что поврежденные танки стараются чинить, некоторые так и остаются непригодными к боевым действиям.

«Из врагов кто-то стоит крепко, а кто-то убегает»
Как идет освобождение Марьинки — в репортаже «Известий»

Ранее в этот день бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works отметил, что ВСУ уступают в боевых действиях и несут серьезные потери. При этом западные союзники начали отворачиваться от президента Украины Владимира Зеленского.

25 октября Дэвид Экс писал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние дни потеряли сразу три танка Leopard 2, что стало самой тяжелой потерей западных танков с начала контрнаступления. В статье отмечается, что согласно данным разведаналитика Эндрю Перпетуа, три немецких танка Leopard 2A4 были уничтожены в Запорожской области.

До этого, 13 октября, журнал The Spectator рассказал, что российские силы наступают по всей линии фронта. Издание отметило, что украинские боевики потеряли несколько позиций при тяжелых потерях. Также они назвали сложившуюся ситуацию адом.

20 сентября премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что планы по обеспечению Вооруженных сил (ВС) России выполняются в полном объеме. В частности, больше чем в два раза выросло изготовление ключевых видов боевой техники, автомобилей, систем связи, средств радиоэлектронной борьбы и разведки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023