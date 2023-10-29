Рост производства дронов-камикадзе в России угрожает привести к значительным потерям украинских танков, используемых в зоне спецопераци. Об этом написал 28 октября военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Из-за российских дронов для украинского танкиста крайне опасно выходить из укрытия и двигаться по полям или дорогам, особенно в дневное время. Уровень потерь в технике Украины бесспорно колоссален. Украинцам следует лучше защищать свои лучшие танки от российских дронов, чтобы сохранить их на следующий год», — указывается в статье.

В материале отмечается, что это было очевидно еще после заявлений Москвы о работе над расширением производства малых дронов и подготовке квалифицированных операторов этого вида оружия.

По данным издания, за последние месяцы украинские боевики лишились семи Leopard 2A4, трех Leopard 2A6 и одного Challenger 2. Несмотря на то, что поврежденные танки стараются чинить, некоторые так и остаются непригодными к боевым действиям.

Ранее в этот день бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works отметил, что ВСУ уступают в боевых действиях и несут серьезные потери. При этом западные союзники начали отворачиваться от президента Украины Владимира Зеленского.

25 октября Дэвид Экс писал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние дни потеряли сразу три танка Leopard 2, что стало самой тяжелой потерей западных танков с начала контрнаступления. В статье отмечается, что согласно данным разведаналитика Эндрю Перпетуа, три немецких танка Leopard 2A4 были уничтожены в Запорожской области.

До этого, 13 октября, журнал The Spectator рассказал, что российские силы наступают по всей линии фронта. Издание отметило, что украинские боевики потеряли несколько позиций при тяжелых потерях. Также они назвали сложившуюся ситуацию адом.

20 сентября премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что планы по обеспечению Вооруженных сил (ВС) России выполняются в полном объеме. В частности, больше чем в два раза выросло изготовление ключевых видов боевой техники, автомобилей, систем связи, средств радиоэлектронной борьбы и разведки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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