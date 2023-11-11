В Германии назвали примером успеха производство в РФ дронов «Ланцет»

Во время спецоперации на Украине Россия вывела на новый уровень производство боевых дронов. Об этом 10 ноября сообщалось в репортаже немецкого телеканала Welt.

Журналист канала Кристоф Ваннер выразил мнение, что в начале спецоперации техническое оснащение российской и украинской стороны было примерно на одном уровне, однако, по его оценкам, теперь Россия значительно обгоняет Украину.

«Им (русским. — Ред.) удалось раскрутить производство и усовершенствовать дроны», — констатировал Ваннер.

В частности Ваннер назвал примером успеха российских конструкторов барражирующий боеприпас «Ланцет», потому что он способен определять цель самостоятельно, передает «Газета. Ru».

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 9 ноября объяснил, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) боятся российского дрона «Ланцет». По его мнению, страх у украинских солдат вызывает особенность аппарата, которая выражается в повышенных маневренных и ударных возможностях. Матвийчук также подчеркнул, что Киев не может сбивать дрон, который предназначен для поражения наземной техники и других целей на глубине тактической зоны, где самое большое скопление техники и вооружения.

В тот же день день издание Kyiv Independent написало, что солдаты ВСУ не могут спрятаться от российских беспилотников «Ланцет». Уточнялось, что у Украины нет эффективных мер для борьбы с этим оружием.

При этом 1 ноября минобороны Великобритании также заявило, что «Ланцеты» стали одним из наиболее эффективных новых средств, которые Россия применила на Украине за последние 12 месяцев. В ведомстве отметили, что данный вид дронов используют для поражения приоритетных целей в рамках контрбатарейной борьбы, нанося удары по артиллерии противника.

До этого, 19 сентября, индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что выпуск барражирующих боеприпасов «Ланцет» и «Куб» будет кратно увеличен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.