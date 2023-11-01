Минобороны Британии оценило эффективность российского дрона «Ланцет»

Минобороны Британии в среду, 1 ноября, оценило эффективность применения российских дронов-камикадзе «Ланцет» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Российские дроны-камикадзе «Ланцет» стали одним из наиболее эффективных новых средств, которые Россия применила на Украине за последние 12 месяцев», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

Там уточняют, что данный вид дронов используют для поражения приоритетных целей в рамках контрбатарейной борьбы, нанося удары по артиллерии противника.

24 сентября сообщалось, что российские бойцы Западного военного округа при помощи артиллерии и «Ланцета» уничтожили два немецких танка Leopard в районе Стельмаховки в Луганской Народной Республике. Также уточнялось, что ВСУ предпринимали попытки эвакуировать подбитую технику в ночное время. Они подогнали еще один Leopard вместе с советским танком и попытались перегнать машины сцепкой, но российские бойцы-артиллеристы не дали им этого сделать.

До этого, 19 сентября, индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что выпуск барражирующих боеприпасов «Ланцет» и «Куб» будет кратно увеличен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.