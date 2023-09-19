«Ростех» сообщил о кратном наращивании производства «Ланцетов» и «Кубов»

Выпуск барражирующих боеприпасов «Ланцет» и «Куб» будет кратно увеличен. Об этом 19 сентября сообщил индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«Расширены возможности производства БПЛА, благодаря чему кратно увеличится выпуск таких моделей, как «Куб», «Ланцет», «Гранат», «Тахион» и другие», — сказал он журналистам.

Оздоев также напомнил, что в два раза будет увеличено производство ракет «Китолов», «Стрела», «Вихрь» и зенитных управляемых ракет 9М333. По его словам, для этого вводятся в строй дополнительные мощности.

Ранее, 30 августа, Оздоев сообщил, что концерн «Калашников» за год нарастил объемы производства стрелкового оружия на 40%.

11 августа президент «Калашникова» Алан Лушников рассказал, что концерн разрабатывает вариант управляемой ракеты «Вихрь» для беспилотников. По его словам, модификации данной ракеты хорошо показали себя в зоне спецоперации.

11 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса страны нарастили производство особо востребованных образцов вооружения для боевых задач.