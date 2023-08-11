Президент концерна «Калашников» рассказал о разработке ракеты «Вихрь» для БПЛА

Вариант управляемой ракеты «Вихрь» для беспилотников находится на этапе концептуальной разработки, рассказал в интервью «Известиям» президент АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.

«Вихрь» сама по себе — очень хорошая ракета. Чтобы понять, насколько она интегрируется в тот или иной летательный аппарат, нужно провести очень серьезную работу совместно с главным конструктором самого авиационного изделия. Мы сейчас находимся на этой стадии», — рассказал он.



Будет ли это облегченная ракета или ее удастся интегрировать в том виде, в котором она сейчас есть, или это будет какая-то другая ракета, говорить пока рано, добавил Лушников.



«Иными словами, «Вихрь» для беспилотных аппаратов появится, но каким он будет, определится в ходе разработки», — добавил глава концерна.



По словам Алана Лушникова, нынешние модификации «Вихря» хорошо показали себя в зоне СВО.



«Это вопрос эффективной работы вертолетов Ка-52. Во время украинского контрнаступления они продемонстрировали высокую эффективность. Изделие востребовано, у него есть потенциал для модернизации. Есть над чем работать в плане дальности, боевой части. У этой ракеты есть будущее. Интеграция в другие носители, в частности Ми-28, — очень серьезный процесс, и он идет», — подчеркнул глава концерна.



При этом о сроках завершения этих работ он предпочел не говорить.



Подробнее читайте в эксклюзивном интервью президента АО «Концерн «Калашников» «Известиям»:

«Управляемая ракета «Вихрь» для беспилотных аппаратов появится»