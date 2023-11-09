Военный эксперт объяснил страх ВСУ перед российским дроном «Ланцет»

Особенность российского дрона «Ланцет» заключается в его повышенных маневренных и ударных возможностях, в связи с чем Вооруженным силам Украины (ВСУ) очень сложно ему противостоять. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил в четверг, 9 ноября.

«Киев не имеет возможностей сбивать этот дрон, а возможности «Ланцета» для поражения бронированных объектов очень мощные. (...) Киев давно запрашивал у США, но то, что было поставлено Западом, свою задачу не выполнило. Поэтому Киев с таким страхом реагирует на наличие «Ланцета» у российской армии», — объяснил специалист в беседе с Lenta.Ru.

Эксперт добавил, что дрон предназначен для поражения наземной техники и других целей на глубине тактической зоны, где самое большое скопление техники и вооружения.

«А именно в тактической зоне средств противовоздушной обороны, которые могли бы работать по «Ланцету», у Киева нет», — заключил он.

Ранее в этот день издание Kyiv Independent написало, что солдаты ВСУ не могут спрятаться от российских беспилотников «Ланцет». Уточнялось, что у Украины нет эффективных мер для борьбы с этим оружием, передает RT.

9 ноября начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что подразделения группировки ВС РФ «Восток» дроном-камикадзе «Ланцет» уничтожили польскую гаубицу Krab ВСУ на южнодонецком направлении.