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«Ланцет» уничтожил польскую гаубицу Krab ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Подразделения группировки ВС РФ «Восток» дроном-камикадзе «Ланцет» уничтожили польскую гаубицу Krab Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял буксируемые гаубицы Д-20 и FH-70, а также пять минометных расчетов», — отметил он.

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Ранее, 8 ноября, сообщалось о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили пять украинских самолетов за сутки. Кроме того, в Министерстве обороны сообщили об уничтожении 11 реактивных снарядов установок HIMARS и двух авиационных бомб JDAM производства США. Также был сбит 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районах Харьковской и Запорожской областей, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.

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