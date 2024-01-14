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ВС РФ поразили склад авиабоеприпасов ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области

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Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы (ВС) России поразили склад авиационных боеприпасов украинской армии на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области. Об этом в воскресенье, 14 января, заявили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 98 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, а также 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

В министерстве добавили, что на донецком направлении российская армия в течение суток поразила артиллерийские установки Krab польского производства, АS-90 производства Великобритании, Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, самоходную пушку Dana чешского производства.

«На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Zuzana-2 словацкого производства и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — говорится в материале ведомства.

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Ранее, 13 января, сообщалось, что ВС РФ нанесли групповые удары по украинским военно-промышленным объектам, производящим снаряды разного калибра. По данным Министерства обороны, пораженные объекты также производили беспилотники.

До этого, 9 января, директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что российские удары по оборонной промышленности Украины могут лишить ее боевых возможностей. Карасев отметил, что российские силы наносят точечные удары, которые направлены именно на уничтожение объектов ВПК.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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