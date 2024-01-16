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В «Рустехдроне» сообщили о ковровых бомбардировках позиций ВСУ дронами «Инферно»

«Рустехдрон»: ВС РФ ведут ковровые бомбардировки позиций ВСУ дронами «Инферно»
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Подразделения российской армии на некоторых направлениях в зоне СВО начали проводить ковровые бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно». О высокой эффективности этих дронов 16 января рассказали в компании-разработчике «Рустехдрон».

«Дрон «Инферно» оснащается девятью слотами для сброса гранат. В ходе выполнения боевой задачи он проходит над украинскими окопами, открывает бомболюки и сериями по три сбрасывает гранаты. Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации. В результате личный состав врага получает потери убитыми и ранеными. Также дрон может эффективно бомбить», — сообщил представитель компании «РИА Новости».

Собеседник агентства добавил, что этот дрон также способен эффективно уничтожать легкобронированную технику. Он продолжил, что в зону СВО российским подразделениям компания «Рустехдрон» уже направила «сотни беспилотных бомбардировщиков «Инферно».

Представитель организации отметил, что дрону не нужно зависать над окопами благодаря наличию дополнительной направленной вниз прицельной бомбардировочной камеры — аппарат сбрасывает бомбы в движении. Данная технология существенно увеличивает выживаемость беспилотников, в то время как зависший дрон можно легко сбить из стрелкового оружия.

«Инферно» способен нести 4 кг боевой нагрузки, которая может включать в себя гранаты ВОГ-17, ГП-25 и специально изготовленные заводские боеприпасы. Радиус действия этого БПЛА составляет 5 км. Дрон «Инферно» относится к FPV-дронам (First-Person View — вид от первого лица), а компания «Рустехдрон» на данный момент является единственной в России, которая выпускает FPV-дроны с функцией бомбометания.

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Ранее, 14 января, в Минобороны России рассказали, что на танках армии России в зоне проведения СВО на Украине начали использовать новые комплексы подавления FPV-дронов «Сания».

В тот же день Минобороны сообщало, что представители одного из предприятий военно-промышленного комплекса передали партию экспериментальных ударных и разведывательных FPV-дронов военнослужащим 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток». В ближайшее время их передадут на линию боевого соприкосновения, где они будут поражать живую силу, укрепрайоны и бронированную технику ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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