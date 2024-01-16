ЦБ РФ сообщил о желании многих стран организовать прием карт «Мир»
Многие страны изъявили желание организовать прием карт «Мир» для граждан РФ, заявила 16 января первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на Дне финансиста в рамках выставки «Россия».
«Многие страны, где развит туризм, хотят организовать прием карт «Мир» для наших граждан», — поделилась она.
Карты «Мир» принимаются на Кубе, в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Венесуэле и других странах.
В ноябре доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал, что у российской национальной платежной системы есть большие перспективы. По его словам, карты «Мир» представляет собой альтернативу американским системам платежных карт, так как в этой системе огромное количество трансакций.
Гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев заявил, что платежная система «Мир» одобряет использование банками РФ своих терминалов для оплаты за рубежом.