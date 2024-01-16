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ЦБ РФ сообщил о желании многих стран организовать прием карт «Мир»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Многие страны изъявили желание организовать прием карт «Мир» для граждан РФ, заявила 16 января первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на Дне финансиста в рамках выставки «Россия».

«Многие страны, где развит туризм, хотят организовать прием карт «Мир» для наших граждан», — поделилась она.

Карты «Мир» принимаются на Кубе, в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Венесуэле и других странах.

«Мир» вам: банки РФ начали ставить терминалы для приема карт в Турции
Как работает такая система и насколько она развита

В ноябре доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал, что у российской национальной платежной системы есть большие перспективы. По его словам, карты «Мир» представляет собой альтернативу американским системам платежных карт, так как в этой системе огромное количество трансакций.

Гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев заявил, что платежная система «Мир» одобряет использование банками РФ своих терминалов для оплаты за рубежом.

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