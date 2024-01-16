«Рустехдрон»: ВС РФ ведут ковровые бомбардировки позиций ВСУ с дронов «Инферно»

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России на некоторых направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО) начали осуществлять проведение ковровых бомбардировок по позициям украинской армии с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно». О высокой эффективности этих дронов во вторник, 16 января, рассказали в компании-разработчике «Рустехдрон».

«Дрон «Инферно» оснащается девятью слотами для сброса гранат. В ходе выполнения боевой задачи он проходит над украинскими окопами, открывает бомболюки и сериями по три сбрасывает гранаты. Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации. В результате личный состав врага получает потери убитыми и ранеными. Также дрон может эффективно бомбить», — сообщил представитель компании в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что данный дрон может успешно ликвидировать и легкобронированную технику. Собеседник агентства добавил, что компания «Рустехдрон» уже направила «сотни беспилотных бомбардировщиков «Инферно» российским подразделениям в зону СВО.

Представитель организации продолжил, что этому дрону не обязательно зависать над окопами противника из-за наличия дополнительной направленной вниз прицельной бомбардировочной камеры — аппарат сбрасывает бомбы, находясь в непосредственном движении. Такая технология сильно увеличивает выживаемость беспилотников, в то время как зависший дрон можно легко сбить из стрелкового оружия.

«Инферно» может нести 4 кг боевой нагрузки, которая может включать в себя гранаты ВОГ-17, ГП-25 и специально изготовленные заводские боеприпасы. Радиус действия этого БПЛА достигает 5 км. Дрон «Инферно» является FPV-дроном (First-Person View — вид от первого лица), а компания «Рустехдрон» на данный момент является единственной в России, которая выпускает FPV-дроны с функцией бомбометания.

До этого, 14 января, в Министерстве обороны РФ рассказали, что на танках Российской армии в зоне СВО на Украине начали применять новые комплексы подавления FPV-дронов «Сания».

Тогда же российское оборонное ведомство сообщало, что представители одного из предприятий военно-промышленного комплекса передали партию экспериментальных ударных и разведывательных FPV-дронов военнослужащим 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток». В скором времени их передадут на линию боевого соприкосновения, где они будут уничтожать живую силу, укрепрайоны и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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