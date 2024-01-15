Швейцария уже давно заявила о своей позиции по теме украинского конфликта, о том, что его решение невозможно без России уже говорили все. Об этом заявил «Известиям» политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин 15 января.

«Каждый, кто встречается с украинскими акторами, которые везде протаскивают свою так называемую «формулу мира», которая на самом деле является формулой войны, каждый раз говорят публично либо кулуарно, что без России ничего не получится. Но нет, упорные украинцы пытаются продавить повесточку. Но вот в очередной раз ничего не получилось», — сказал политик.

По словам Мухина, позиция Швейцарии по теме украинского конфликта уже давно известна.

«Западные акторы уже год говорят украинцам, что нужно искать политические способы решения этого конфликта, <...> так что это никакие не изменения. Это позиция швейцарских властей», — подытожил политик.

Эксперты на фоне недавних событий в Давосе отмечают, что Киев и Запад не в состоянии привлечь новых союзников как минимум потому, что в предлагаемом Украиной однобоком решении больше фарса в исполнении политической марионетки, заявили в беседе с «Известиями» политологи Василий Колташов и Андрей Кошкин.

Ранее, 14 января, в Киеве выразили недовольство предложениями в Давосе о немедленных переговорах с РФ. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подчеркнул, что среди участников не может быть единого мнения, однако важно, что представители всех стран, обсуждавших ситуацию до этого, ранее сходились в «главных принципах». По его словам, ранее проводились переговоры в минском и нормандском форматах, однако они оказались безрезультатны. Сейчас, как отметил глава офиса Зеленского, Киев не согласен на заморозку конфликта с РФ и надеется на помощь западных союзников.

Пресс-конференция прошла за день до начала Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в Давосе, который продлится до 19 января. В ходе мероприятия глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна принимать участие в обсуждении мирного урегулирования украинского конфликта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.