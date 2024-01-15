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«Реал» обыграл «Барселону» и в 13-й раз завоевал Суперкубок Испании

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Фото: AP/ТАСС/Ricardo Larreina
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В финале Суперкубка Испании, который прошел 14 января в Эр-Рияде, футбольный клуб «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 4:1. Таким образом, клуб из Мадрида в 13-й раз стал обладателем этой награды.

В составе победителей отличился Винисиус Жуниор, который оформил хет-трик — все голы он забил в первом тайме. Единственный гол за «Мадрид» на 33-й минуте забил Роберт Левандовски. Окончательный счет на 64-й минуте установил Родриго, пишет «Спорт-Экспресс».

«Реал» в 13-й раз стал обладателем Суперкубка Испании, при этом рекордсменом турнира всё еще остается «Барселона» — команда завоевывала награду 14 раз.

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29 декабря сообщалось, что «Реал» из Мадрида продлил контракт с главным тренером Карло Анчелотти. Соглашение заключено до 30 июня 2026 года. Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года.

23 декабря портал AS сообщил, что «Реал» может арендовать у санкт-петербургского «Зенита» защитника Роберта Ренана. Клуб рассматривает вариант с арендой 20-летнего бразильца до конца сезона и последующим заключением контракта.

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