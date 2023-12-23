В Испании заявили о возможной аренде защитника «Зенита» в «Реал»
Испанский «Реал» может арендовать у санкт-петербургского «Зенита» защитника Роберта Ренана. Об этом 23 декабря сообщил портал AS.
Клуб рассматривает вариант с арендой 20-летнего бразильца до конца сезона и последующим заключением контракта.
Ренан перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтиаса» в январе 2023 года. Он провел в составе клуба 18 матчей в Российской премьер-лиге и Кубке России. Его также вызывали в сборную Бразилии, но в составе национальной команды пока на поле не выходил.
Ранее в этот день футболист «Локомотива» Константин Марадишвили перешел в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды до конца сезона. В этом сезоне игрок сыграл за «Локомотив» 14 матчей и забил один мяч.