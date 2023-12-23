«Локомотив» отпустил купленного за €7 млн Марадишвили в аренду в «Пари НН»
Футболист «Локомотива» Константин Марадишвили теперь будет играть за нижегородский футбольный клуб «Пари Нижний Новгород». Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба московского футбольного клуба.
В «Пари Нижний Новгород» Марадишвили будет играть на правах аренды. Она рассчитана до конца сезона-2023/24.
«Желаем нашему футболисту успехов в новом клубе и постоянной игровой практики», — говорится в сообщении на сайте «Локомотива».
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «Спорт-Экспресс», что Марадишвили сам решил перейти в клуб. Он подчеркнул, что в этой ситуации выигрывают и клуб, и сам Марадишвили, и его болельщики. В этом сезоне Марадишвили сыграл за «Локомотив» 14 матчей и забил один гол.
По данным Transfermarkt, «Локомотив» купил Марадишвили у ЦСКА в 2021 году за €7 млн. В команде он сыграл 68 матчей, забил пять голов и совершил семь результативных передач.
Сейчас в турнирной таблице РПЛ «Локомотив» (31 очко) находится на четвертом месте. «Пари Нижний Новгород» занимает девятую строчку рейтинга (24 очка).