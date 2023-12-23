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«Локомотив» отпустил купленного за €7 млн Марадишвили в аренду в «Пари НН»

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Фото: Global Look Press/Edgar Breshchanov
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Футболист «Локомотива» Константин Марадишвили теперь будет играть за нижегородский футбольный клуб «Пари Нижний Новгород». Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба московского футбольного клуба.

В «Пари Нижний Новгород» Марадишвили будет играть на правах аренды. Она рассчитана до конца сезона-2023/24.

«Желаем нашему футболисту успехов в новом клубе и постоянной игровой практики», — говорится в сообщении на сайте «Локомотива».

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «Спорт-Экспресс», что Марадишвили сам решил перейти в клуб. Он подчеркнул, что в этой ситуации выигрывают и клуб, и сам Марадишвили, и его болельщики. В этом сезоне Марадишвили сыграл за «Локомотив» 14 матчей и забил один гол.

По данным Transfermarkt, «Локомотив» купил Марадишвили у ЦСКА в 2021 году за €7 млн. В команде он сыграл 68 матчей, забил пять голов и совершил семь результативных передач.

Сейчас в турнирной таблице РПЛ «Локомотив» (31 очко) находится на четвертом месте. «Пари Нижний Новгород» занимает девятую строчку рейтинга (24 очка).

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