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Мадридский «Реал» продлил контракт с главным тренером Карло Анчелотти

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Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
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Футбольный клуб «Реал» из Мадрида продлил контракт с главным тренером Карло Анчелотти. Об этом 29 декабря сообщил официальный сайт команды.

Соглашение заключено до 30 июня 2026 года. Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года.

В 2022-м он привел команду к победам в Лиге чемпионов, чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Суперкубке Испании, а на следующий год — в Кубке Испании.

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23 декабря портал AS сообщил, что «Реал» может арендовать у санкт-петербургского «Зенита» защитника Роберта Ренана. Клуб рассматривает вариант с арендой 20-летнего бразильца до конца сезона и последующим заключением контракта.

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