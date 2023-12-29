Мадридский «Реал» продлил контракт с главным тренером Карло Анчелотти

Футбольный клуб «Реал» из Мадрида продлил контракт с главным тренером Карло Анчелотти. Об этом 29 декабря сообщил официальный сайт команды.

Соглашение заключено до 30 июня 2026 года. Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года.

В 2022-м он привел команду к победам в Лиге чемпионов, чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Суперкубке Испании, а на следующий год — в Кубке Испании.

23 декабря портал AS сообщил, что «Реал» может арендовать у санкт-петербургского «Зенита» защитника Роберта Ренана. Клуб рассматривает вариант с арендой 20-летнего бразильца до конца сезона и последующим заключением контракта.