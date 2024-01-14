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В Белом доме заявили о нежелании конфликта с хуситами

Белый дом заявил, что США не стремятся к конфликту с хуситами
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
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США не хотят конфликта с мятежниками-хуситами в Йемене. Об этом 14 января заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Никто не хочет конфликта с хуситами. Мы не стремимся к конфликту с Йеменом. В данном случае мы пытаемся прекратить нападения», — сказал он телеканалу CBS.

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Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты международных морских судов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер.

О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов. Комментируя это, президент США Джо Байден заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

14 января посольство России в Йемене заявило, что удары США и Великобритании по объектам на территории государства угрожают дальнейшим ухудшением положения граждан страны. В представительстве также указали, что, по разным оценкам, на территории республики может находиться несколько сотен россиян. Ввиду этого посольство продолжает внимательно следить за ситуацией.

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