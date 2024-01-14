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Посольство РФ указало на угрозу для населения Йемена на фоне ракетных ударов США

Посольство РФ: удары по Йемену грозят ухудшением положения граждан страны
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Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
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Удары США и Великобритании по объектам на территории Йемена угрожают дальнейшим ухудшением положения граждан страны. Об этом 14 января говорится комментарии посольства РФ в Йемене.

«Нанесенные США и Великобританией в ночь на 12 января ракетно-бомбовые удары по ряду объектов на территории Йемена грозят дальнейшим ухудшением положения населения этой страны», — приводится комментарий представительства в Telegram-канале МИД РФ.

Кроме того, в посольстве заявили, что республика на протяжении нескольких лет переживает серьезнейший гуманитарный кризис. Так, после начала в 2015 году военно-политического конфликта между признанным арабской коалицией правительством и хуситским движением «Ансар Алла», ситуация в Йемене переросла в настоящую гуманитарную катастрофу.

В представительстве также указали, что, по разным оценкам, на территории республики может находиться несколько сотен россиян. В виду этого посольство продолжает внимательно следить за ситуацией.

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Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов, как утверждалось, для защиты международных морских судов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер.

О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов. Комментируя это, президент США Джо Байден заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

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