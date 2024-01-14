Опрос выявил недовольство работой канцлера Шольца у более 70% немцев

Более 70% опрошенных немцев оказались недовольны работой федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом свидетельствуют данные исследования института INSA, которые публикует Bild.

«Федеральный канцлер Олаф Шольц имеет особенно низкий рейтинг. С его работой не согласны 72% избирателей, что на три процентных пункта больше, чем в начале декабря. Только каждый пятый (20%) считает, что Шольц проделал хорошую работу, этот показатель также ухудшился на три пункта», — говорится в публикации от 13 января.

Кроме того, по данным исследования, работой федерального правительства недовольны 76% опрошенных, оно устраивает только 17% граждан. По данным института, это худший показатель правящей коалиции с начала ее работы в декабре 2021 года.

Отмечается, что опрос проводился 8–12 января, в нем приняли участие 1202 человека. Погрешность составляет 2,9 процентного пункта.

Ранее, 12 января, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что жители ФРГ устали от «светофорного» правительства канцлера Шольца и зажгли ему красный свет. Низкие зарплаты, необходимость сокращения рабочей недели, неконтролируемый рост цен, забастовки перевозчиков, торговцев и фермеров — результат политики Шольца, указала сенатор.

До этого, 7 января, сообщалось, что почти две трети немцев хотели бы, чтобы Шольц передал пост канцлера ФРГ нынешнему министру обороны Борису Писториусу.

3 января депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Бек в беседе с «Известиями» сказал, что Шольцу стоит уйти в отставку, так как его правительство является катастрофой.

Итальянская газета La Repubblica 26 декабря написала, что Германия погрязла в хроническом кризисе правительства и есть вероятность, что в 2024 году Шольц будет вынужден покинуть пост.