Знак зодиака Водолей: описание, характеристика для мужчин, женщин и детей

Водолеи — представители воздушной стихии, известные своим новаторским взглядом на жизнь. Мечтательность и идеализм в них сочетаются с целеустремленностью и независимостью. О том, какими качествами обладают люди, рожденные под этим знаком зодиака, читайте в материале «Известий».

Знак зодиака Водолей — общая характеристика

Водолеи отмечают дни рождения с 20 января по 19 февраля, их планетой-покровителем является Уран. Астрологи ассоциируют этот знак с голубым, синим и зеленым цветами, а также с картой Таро «Звезда».

Камнями-талисманами для Водолеев считаются аквамарин, сапфир, бирюза, циркон, аметист и турмалин.

Знак зодиака Водолей — характер, сильные и слабые стороны

Водолеи отличаются творческой энергией и оптимизмом. Они любят учить и учиться, совершенствовать свои навыки, посещать новые места. Однообразие и рутина представителям этого знака не по душе, поэтому они стремятся наполнить свою жизнь яркими впечатлениями.

Люди, рожденные под знаком Водолея, постоянно генерируют идеи, строят планы, анализируют сложные вопросы. Им интересны история, политика, социология и психология. Широкий кругозор в сочетании с дружелюбием и легкостью помогают Водолеям легко находить общий язык с окружающими. В общении представители этого знака не боятся отстаивать свое мнение, делиться смелыми суждениями, альтернативными взглядами на предмет дискуссии. Они также любят веселиться, быстро становятся душой любой компании.

Кроме того, Водолеи очень гостеприимные хозяева. Они с легкостью приглашают к себе друзей, родственников, никого не оставляют без угощения и внимания.

В профессиональных вопросах Водолеи крайне ответственны. Они внимательны, собранны, всегда доводят начатое до конца. Главное для них — возможность реализовать в работе свой творческий потенциал. Задачи, требующие неординарного подхода, помогают им не заскучать, а интеллект и трудолюбие — добиться выдающихся результатов. В случае, если работа становится рутинной, а перспективы дальнейшего роста исчезают, Водолеи без сожалений меняют организацию или сферу деятельности.

Отношения со своей второй половинкой Водолеи стремятся построить на взаимном уважении и понимании. В партнере представители этого знака хотят видеть родственную душу, друга, на которого можно положиться. Они соблюдают личные границы возлюбленного, не терзают его беспричинной ревностью и скандалами, поддерживают в новых начинаниях и протягивают руку помощи в сложных ситуациях. Однако они ждут, что избранник будет относиться к ним так же.

Несмотря на ярко выраженный индивидуализм, Водолеи — верные супруги и хорошие родители. Комфортнее всего они чувствуют себя в браке с людьми, которые разделяют их стремление к самосовершенствованию, познанию мира. Бытовая рутина и однообразие рожденных под этим знаком угнетают, что может привести к разладу в семье.

К родительским обязанностям Водолеи подходят так же ответственно, как и к профессиональным. Они основательно готовятся к рождению ребенка и редко допускают к воспитанию других родственников. С детьми они легко устанавливают доверительные отношения, любят проводить с ними время. Водолеи с пониманием относятся к ошибкам своего ребенка, не ругают их за плохую успеваемость, дают достаточно свободы для развития самостоятельности, но не пускают ситуацию на самотек.

Настоящих друзей у Водолеев обычно немного, зато с ними представители этого знака могут быть полностью откровенны. Они не сразу открывают душу, но, заслужив их доверие, человек приобретет верного и самоотверженного товарища. Друзьям Водолеи готовы многое простить, практически ничего не требуя взамен. После конфликта они нередко первыми делают шаги к примирению.

В числе сильных сторон Водолеев можно назвать целеустремленность, гибкость, умение находить выход в самых запутанных ситуациях, креативность. К недостаткам этого знака относятся импульсивность, чрезмерная эксцентричность, а также повышенное самомнение.

Характеристика мужчины Водолея

Мужчины Водолеи надежны и ответственны как на работе, так и в семейной жизни. Они очень привязаны к своим близким, а вот к незнакомцам относятся настороженно. Представители этого знака легки на подъем, интеллектуальны, но предпочитают проводить время в уединении или в семейном кругу, а не в шумных компаниях. На первый взгляд, они могут показаться мягкими, но свою точку зрения отстаивают упорно и основательно.

В отношениях проявляют мужественность, внимательность к деталям. Умеют договариваться, прислушиваются к мнению партнерши. Им импонирует честность и открытость, они демонстрируют эти качества сами и хотят видеть их в избраннице.

Характеристика женщины Водолея

Женщины Водолеи обладают особенным очарованием. В компании они рано или поздно оказываются в центре внимания благодаря остроумию, чувству юмора и эрудиции. Их яркий ум и непринужденная манера общения быстро покоряет окружающих. Представительницы этого знака умеют произвести хорошее впечатление. Для выхода в свет подбирают стильные, запоминающиеся образы.

Любви женщины Водолеи отдаются самоотверженно. Иногда они слишком идеализируют партнера, закрывая глаза на его недостатки. Со своим избранником представительницы этого знака открыты и преданны, но взамен им нужно внимание. Холодность любимого человека сильно ранит их и может привести к разрыву отношений.

Характеристика ребенка Водолея

Дети, рожденные под знаком Водолея, с раннего возраста демонстрируют любознательность и высокие способности к обучению. Нередко у них проявляются и творческие таланты. Они открыты, общительны, умны не по годам и свободолюбивы. Давление авторитетом и жесткий контроль со стороны родителей могут сильно подорвать доверие такого ребенка.

На фоне сверстников маленькие Водолеи нередко выглядят белыми воронами. Они могут столкнуться с непониманием и отчуждением из-за своего нестандартного взгляда на мир и обостренного чувства справедливости. Поэтому обретение друзей и единомышленников становится для них важной темой в подростковом и более зрелом возрасте.

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