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Энергетика, которая изменит всё: чего ждать от первого новолуния 2024 года

Астрологическое событие пройдет под сильным знаком Козерога
Фото: Global look press/Science Museum
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В конце января жители Земли попадут под влияние новолуния. В этот период энергетика ночного светила сводится к минимуму, а состояние и эмоции человека резко меняются из-за зодиакального созвездия, в котором пребывает Луна. Что принесет новолуние разным знакам и как лучше всего провести это время — в материале «Известий».

Новолуние 11 января: когда начнется

С древних времен стало известно, что положение Луны оказывает воздействие на состояние человека. Склонность к депрессивным состояниям или периоды высокой продуктивности, перепады настроения или изменения самочувствия — на всё это влияют циклы Луны. Принято выделять четыре основных состояния ночного светила: полнолуние, растущую Луну, новолуние и убывающую Луну.

Новолуние — это одна из фаз Луны, при которой ее диск оказывается полностью вне зоны видимости с Земли. Данное астрономическое явление случается примерно раз в месяц. В этот момент Луна оказывается на одной прямой между Землей и Солнцем и становится практически невидимой для людей. Новолуние в астрологии символизирует обновление и зарождение чего-то нового. В этот момент энергия естественного спутника Земли становится минимальной и у людей появляется чувство апатии и бессилия.

солнце луна
Фото: Getty Images/Chris Unger/Contributor

Первое новолуние в 2024 году приходится на 11 января и начнется в 14:57 (мск). Спутник Земли будет находиться в зоне зодиакального созвездия Козерог. Данный знак олицетворяет рационализм, мудрость и рассудительность, поэтому в этот период у людей возобладают трезвый ум и осторожность в принятии решений.

По мнению астрологов, новолуние в Козероге полностью обновляет сферы жизни, которыми управляет это знак. Соответственно, изменения ждут сферу карьеры, богатства и достатка — конечно, если приложить необходимые усилия. Рекомендуется быть внимательным к денежным ресурсам, поскольку можно как добиться финансовых успехов, так и понести неприятные денежные потери.

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Что нельзя делать в первую новую Луну 2024 года

Считается, что во время новолуния люди могут ощущать упадок сил, вялость, лень и ухудшение самочувствия. Однако астрологические представления гласят, что именно первое новолуние года является одним из самых энергетически сильных. Это как раз то время, когда можно повернуть жизнь в нужное направление и реализовать все задуманные планы и проекты. Новая Луна становится неким магнитом для верных решений, которые помогают быстрее исполнить заветные желания. А влияние созвездия Козерога будет мотивировать на скорейшие перемены.

девушка спит
Фото: Getty Images/Kharchenko_irina7

Согласно лунному календарю, 11 января 2024 года является 30-м лунным днем, когда важно подвести итоги в старых делах и наметить перспективы на будущее. Это благоприятный день для изучения иностранных языков, занятий новым спортом или творческим хобби. Также период новой Луны отлично подойдет для избавления от вредных привычек и выстраивания правильной системы питания и сна. В этот день легче обычного устанавливаются контакты с начальством и реализуются успешные переговоры. Проводить свободное время лучше с близкими родственниками, которые могут дать правильный совет и оказать моральную поддержку.

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Неблагоприятно в новолуние лениться, перекладывать собственные дела на других людей и выяснять отношения. Конфликтные ситуации и ссоры станут источником вытягивания энергии, поэтому на важные сферы жизни сил может не хватить. Также астрологи не рекомендуют в период новой Луны употреблять спиртные напитки и переедать, поскольку организм может не справиться с нагрузкой, что приведет к отравлению.

Для представителей знаков зодиака новолуние 11 января пройдет по-разному. Овнам первая новая Луна 2024 года сулит профессиональный рост и новые знакомства. Тельцы смогут беспроблемно найти время для отдыха с семьей, включая спонтанные путешествия. Рожденным под знаком зодиака Близнецы Луна подарит финансовое обогащение, но это может стать поводом для ссоры с близкими. Раки наконец решатся взять крупные проекты на работе, которые с большой вероятностью окажутся удачными.

гороскоп
Фото: Getty Images/Anna Solovei

Львы в этот период смогут завершить старые дела, которые по каким-то причинам не удавалось закончить ранее. Для представителей знака зодиака Дева новолуние принесет большую удачу, поэтому можно смело рисковать и соглашаться на важные переговоры. Весов ждет приятный романтический сюрприз и череда приятных перемен на работе. А вот Скорпионам придется много работать и решать накопленные проблемы, зато результат этих стараний превзойдет все ожидания.

Огненному Стрельцу будет явно не хватать энергии, поэтому в новолуние представителям данного зодиака лучше ограничить себя в поездках и общении с малознакомыми людьми. Для Козерогов новая Луна привлечет финансовую удачу — все сделки, связанные с деньгами, пройдут успешно и быстро. Водолеи смогут беспрепятственно добиться желаемого в любой сфере, если воспользуются своим даром убеждения и очарования. В новолуние у Рыб появится второй шанс, чтобы достичь стремительного развития в карьере или творчестве, главное, отбросить страхи и мыслить позитивно.

Новая Луна непременно подарит людям желание изменить жизнь к лучшему и совершить важные шаги на пути к достижению целей. И самое главное — появятся силы, чтобы перестать жить прошлым, его иллюзиями и воспоминаниями. В жизни наступит светлая полоса обновлений.

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