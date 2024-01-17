Индексация выплат инвалидам, ветеранам, героям с 1 февраля: весь список

Более 40 различных выплат, пособий и компенсаций планируют проиндексировать на 7,4% с 1 февраля 2024 года. Повышение затронет более 20 млн россиян: ветеранов ВОВ, Героев России, Героев труда, чернобыльцев, инвалидов I, II, III групп и другие категории граждан. С 1 января 2024 года на 7,5% уже были проиндексированы пенсии по старости и инвалидности. Подробнее о том, кому и какие выплаты будут проиндексированы с 1 февраля — в материале «Известий».

Индексация выплат инвалидам I, II, III групп

Правительство Российской Федерации ежегодно индексирует пособия различным категориям граждан. В соответствии с проектом федерального бюджета, 1 января в России уже были повышены страховые пенсии неработающих пенсионеров и граждан с инвалидностью.

Согласно проекту, опубликованному 15 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, вторым этапом с 1 февраля, на 7,4% будет увеличено еще более 40 выплат. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, мера затронет более 20 млн граждан — получателей господдержки, в том числе:

— чернобыльцев;

— инвалидов всех групп;

— подвергшихся воздействию радиации на производственном объединении «Маяк»;

— безработных;

— семьи, имеющие детей.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Так, 1 февраля будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и стоимость набора социальных услуг (НСУ) для инвалидов всех групп. Сумма ЕДВ отличается в зависимости от категории льготника и зависит от предоставления им НСУ или от отказа на его получение.

Для инвалидов I группы (при отказе от НСУ) он составит 5 330 рублей, для II группы, а также для детей-инвалидов — 3 806 рублей, для III группы — 3 047 рублей. Вместе с этим, есть возможность частичного отказа от НСУ в пользу больших выплат — инвалид любой группы может отказаться от бесплатных лекарств (1132 рубля в месяц) или санитарно-курортного лечения (175 рублей), а также от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте (162 рубля) и других услуг.

Системная индексация: кому повысят пенсию с 1 февраля 2024 года Пенсионные выплаты некоторых категорий россиян вырастут на 7,4%

Индексация выплат ветеранам ВОВ, Героям РФ, чернобыльцам: полный список

Изменение ЕДВ коснется и других федеральных льготников:

— ветеранов;

— бывших несовершеннолетних узников фашизма;

— лиц, подвергшихся воздействию радиации после аварии на Чернобыльской АЭС;

— Героев Советского Союза, Российской Федерации либо полных кавалеров ордена Славы;

— удостоенных звания Героя Социалистического Труда.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Полный список лиц, имеющих право на ЕДВ опубликован на сайте Социального фонда России (СФР).

ЕДВ инвалидам и Героям России назначаются автоматически, остальным же необходимо подать заявление дистанционно через сайт «Госуслуги», либо лично посетив МФЦ или СФР.

Чернобыльская катастрофа, произошедшая 26 апреля 1986 года, оказала влияние на здоровье тысяч людей и даже последующих поколений. К чернобыльским территориям относят отдельные пункты Тульской, Брянской, Калужской и Орловской областей. С более подробным перечнем можно ознакомиться в перечне правительства РФ, он был обновлен с 1 января 2024 года вследствие естественного изменения радиационной обстановки в некоторых регионах.

Индексация материнского капитала

С учетом фактической инфляции будет также увеличен размер материнского капитала — государственной поддержки российских семей. Он индексируется каждый год 1 февраля. Сейчас выплаты семьям при рождении первого ребенка составляют 587 тыс. рублей, а за второго (если не получали сертификат за первого) — 775 тыс. рублей. С 1 февраля 2024 года суммы выплат увеличатся до 631 тыс. рублей и до 834 тыс. рублей соответственно.

Также будет проиндексирована не потраченная часть материнского капитала. Если по состоянию на 1 февраля у семьи в распоряжении останутся, например, 300 тыс. рублей, после индексации маткапитал увеличится на 22,5 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Как и раньше, материнский капитал можно потратить на покупку жилья, погашение кредитов, образование детей и другое. Вместе с этим, 10 января президент РФ Владимир Путин высказался против использования материнского капитала на покупку автомобиля. По его словам, он изначально задумывался как помощь семьям для улучшения жилищных условий.

Индексация пособия на погребение

С 1 февраля также будет увеличено пособие на погребение. Россияне в случае потери близкого человека могут получить денежную компенсацию на проведение похорон. В прошлом году ее сумма была увеличена с 6 964 рублей до 7 793 рублей.

Индексация пособия по безработице

С 2024 года 1 февраля ежегодно будет индексироваться и пособие по безработице, чего не делалось раньше. Пособие по безработице представляет собой материальную помощь от государства лицам, оставшимся без работы, которая регулировалась законом «О занятости». Оно, в отличие от других выплат, является временным и направлено на помощь гражданам во время поиска работы или прохождения обучения. Такие выплаты назначаются максимум на 12 месяцев и их размер постепенно сокращается. В 2023 году минимальная и максимальная сумма пособия по безработице в месяц составляла 1 500 рублей и 12 792 рубля соответственно. С февраля 2024 года максимальное пособие составит 13 751 рубль.

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

С начала 2024 года вступает в силу норма, связанная с формированием прогноза рынка труда, чтобы понять, кто же все-таки нужен в перспективе хотя бы ближайших пяти лет. Также с начала года начинает действовать норма с профориентации, сообщила «РГ» заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Елена Мухтиярова.

«Появляется новшество, что в период безработицы можно осуществлять недолгую подработку. Этого у нас никогда не было. Если раньше человек устраивался, к примеру, на какие-то разовые работы, то его снимали с учета. Сейчас до пяти рабочих на основании договора ГПХ можно будет работать, и служба занятости не имеет права снять такого человека с выплаты пособия», — сообщила заместитель министра.

Подробнее о графике индексаций, пенсиях для инвалидов и пособиях на ребенка читайте в статьях «Известий».