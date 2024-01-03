Пенсия по инвалидности для I, II, III групп: когда будет мощная индексация

Пенсии и ежемесячные выплаты инвалидам I, II и III групп, а также выплаты детям-инвалидам подлежат обязательной ежегодной индексации. С 1 января 2024 года будут проиндексированы пенсии по старости и инвалидности, повышение составит 7,5%. Увеличение выплаты произведут для неработающих пенсионеров, граждан с инвалидностью, военных с гражданскими выплатами и для лиц, потерявших кормильца. Подробнее об индексации, а также различных льготах инвалидам I, II, III групп — в материале «Известий».

Индексация пенсии по инвалидности I группы в 2024 году

В 2024 году индексация пенсий инвалидам всех групп произойдет в несколько этапов. Так, получающие страховую пенсию инвалиды I группы заметят повышение с 1 января, а получатели социальной пенсии увидят прибавку с 1 апреля.

Размер страховой пенсии у всех разный и суммируется из двух частей: фиксированной выплаты, которая в 2024 году составит 8134,8 рубля, и количества пенсионных баллов. Стоимость одного балла в 2024 году составит 133,1 рубля.

Социальная пенсия инвалидам I группы после индексации составит 15 379 рублей, а выплата инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам — 18 455 рублей.

При этом законодательно пенсия не может быть ниже прожиточного минимума на пенсионера (ПМП) в регионе. Поэтому малообеспеченным пенсионерам производят социальную доплату к пенсии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) инвалидам всех групп (отказавшимся от пакета доп.услуг) состоится 1 февраля 2024 года, одновременно с чем увеличится стоимость набора социальных услуг. Для инвалидов I группы она составит 5330 рублей.

Инвалиды I группы — это люди, которые полностью утратили трудоспособность, что зафиксировано в документах. Пенсия назначается лицам с серьезными врожденными или приобретенными заболеваниями, а также тем, кто потерял способность работать из-за травмы и нуждается в постоянном уходе.

Социальная пенсия в 2024 году: кого и когда ждет ощутимое повышение С 1 апреля 2024 года размер социальной пенсии повысится на 7,5%

Индексация пенсии по инвалидности II группы в 2024 году

Лицами, имеющими II группу инвалидности, также считаются люди, утратившие трудоспособность. Однако, в отличие от инвалидов I группы, они не нуждаются в посторонней помощи.

Страховая пенсия инвалидам II группы рассчитывается так же, как и инвалидам I группы, и состоит из фиксированной части и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Социальная пенсия для данной категории в 2024 году увеличится до 7690 рублей. ЕДВ для инвалидов II группы, а также для детей-инвалидов составит 3806 рублей.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Индексация пенсии по инвалидности III группы в 2024 году

В III группу включены люди, имеющие ограничения по здоровью, однако не утратившие трудоспособности.

Размер социальной пенсии для этой группы будет увеличен до 6536 рублей, ЕДВ — до 3047 рублей.

Пенсия по инвалидности в Москве в 2024 году

С 1 января 2024 года минимальный размер пенсии инвалидам всех групп с городской доплатой в Москве будет повышен до 24 500 рублей в месяц. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин у себя в Telegram-канале.

МРОТ в Москве и по регионам: с 1 января 2024 будет рекордная индексация На сколько будет отличаться минимальная зарплата по регионам

Вместе с этим будет увеличен размер единовременных и ежемесячных социальных выплат льготным категориям граждан, в том числе инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства.

Сообщается, что единовременные выплаты будут начислять к праздничным и памятным датам (годовщинам победы в Великой Отечественной войне, аварии на Чернобыльской АЭС и другим). Их размер будет определен позже отдельными решениями мэра и правительства Москвы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Другие льготы для инвалидов в России в 2024 году

С 1 января следующего года родители или опекуны детей с инвалидностью смогут одновременно работать и получать пособие по уходу, сейчас составляющее 10 тыс. рублей. На данный момент право на получение такого пособия имеют только неработающие опекуны. Теперь же его будут получать работающие на дому, граждане с частичной занятостью, самозанятые и другие.

С 1 сентября 2024 года также начнет действовать закон, согласно которому будет запрещено принудительно высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы, следующих без сопровождающего и отказывающихся от оплаты проезда.

Пенсия по инвалидности и по старости: можно ли получать вместе

Некоторые категории граждан с инвалидностью имеют право на получение двух пенсий одновременно, например по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению и страховую пенсию по старости.

На это имеют право в том числе следующие граждане:

— ставшие инвалидами вследствие военной травмы;

— пребывавшие в добровольческих формированиях и ставшие инвалидами из-за увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании;

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— родители военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы;

— вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву, вследствие военной травмы, не вступившие в новый брак.

Индексация пособий в 2024 году: опубликован график повышения выплат Помощь льготникам и пенсионерам увеличат на 7,5%

При каких болезнях дают группу инвалидности: список

Список заболеваний, при которых могут присвоить ту или иную группу инвалидности, большой. В него входят болезни внутренних органов, психические расстройства, анатомические деформации и другие. Каждый конкретный случай рассматривается индивидуально и требует медицинской экспертизы. Степень инвалидности зависит от тяжести заболевания и его последствий.

Признать человека инвалидом могут при одновременном соблюдении хотя бы двух из трех условий:

— у человека есть стойкие нарушения функций организма, возникшие из-за болезни, травмы или врожденного дефекта;

— человек ограничен в жизнедеятельности, то есть полностью или частично потерял возможность самостоятельно передвигаться, обслуживать себя, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или работать;

— человеку необходима реабилитация или абилитация.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чем сильнее выражены эти признаки, тем более высокую группу инвалидности дадут пациенту. Впоследствии она может быть изменена, если состояние здоровья улучшилось или стало хуже.

Инвалидность без необходимости переосвидетельствования (подтверждения инвалидности раз в год или два) устанавливается при следующих болезнях:

— шизофрении;

— слепоте;

— ишемической болезни сердца;

— врожденных аномалиях костей и мышц, затрудняющих движение;

— тяжелых формах воспалений кишечника.

Оформление пенсии по инвалидности в 2024 году в России

Для оформления страховой или социальной пенсии после установления группы инвалидности заполнять заявление не требуется, обращаться в СФР также не нужно. Однако такое заявление необходимо для оформления государственной пенсии по инвалидности. В таком случае нужно обратиться в МФЦ, который принимает заявления о назначении пенсии или в клиентскую службу Социального фонда России.

Подробнее о графике индексации пенсий в 2024 году читайте в статье «Известий».