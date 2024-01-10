Путин выступил против использования материнского капитала для покупки авто

Президент РФ Владимир Путин 10 января выступил против того, чтобы материнский капитал можно было использовать на покупку автомобиля.

По его словам, данная мера поддержки изначально задумывалась как помощь многодетным семья прежде всего в улучшении жилищных условий.

«Потребностей у семей, тем более многодетных, всегда очень много. Море потребностей: здоровье, образование, чего только нет. Я всегда боюсь, как только мы начнем разрешать тратить материнский капитал по самым разным направлениям, мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей», — сказал президент.

Реагируя на просьбу одного из участников встречи разрешить направлять материнский капитал на приобретение машины, Путин указал, что данная мера имела место в период пандемии и была разработана для поддержки семей и автопрома. Глава государства также поручит кабмину изучить вопрос льготного субсидированного кредитования на приобретение машин на Дальнем Востоке многодетным семьям.

«Давайте не будем сейчас трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и министерство промышленности проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобилей в данном случае для многодетных семей на Дальнем Востоке», — заключил он.

Ранее, 25 декабря, Путин подписал внесение изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которым выплату смогут получать только лица, которые на момент рождения ребенка являлись гражданами РФ. При этом жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей будут получать выплаты материнского капитала вне зависимости от основания и сроков приобретения ими гражданства РФ.

В ноябре депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что сумма материнского капитала в соответствии с российским законодательством повышается ежегодно с учетом инфляции. Она отметила, что с 1 февраля 2024 года маткапитал будет увеличен почти до 631 тыс. рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тыс. рублей на второго ребенка. По предварительным расчетам, к 2026 году он может превысить 1 млн рублей.