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Подписан закон о выплате маткапитала только гражданам РФ на момент рождения ребенка

Путин внес изменения в закон о материнском капитале
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 декабря, подписал внесение изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Отныне выплату смогут получать только лица, которые на момент рождения ребенка являлись гражданами РФ.

Кроме того, ребенок также должен являться российским гражданином по рождению.

Изменения не коснутся жителей новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Они будут получать выплаты материнского капитала вне зависимости от основания и сроков приобретения ими гражданства РФ.

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Госдума 13 декабря приняла в третьем, окончательном чтении закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала. Как тогда отметила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко в интервью «Известиям», материнский капитал должен выплачиваться только тем, кто постоянно проживает и планирует дальше проживать в России. По ее словам, никакой возможности заработать денег на детях не должно быть.

В ноябре депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что сумма материнского капитала в соответствии с российским законодательством повышается ежегодно с учетом инфляции. Она отметила, что с 1 февраля 2024 года маткапитал будет увеличен почти до 631 тыс. рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тыс. рублей на второго ребенка. По предварительным расчетам, к 2026 году он может превысить 1 млн рублей.

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