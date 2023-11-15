В России назвали возможные сроки увеличения маткапитала до 1 млн рублей

Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что сумма материнского капитала в соответствии с российским законодательством повышается ежегодно с учетом инфляции.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 15 ноября, она отметила, что с 1 февраля 2024 года маткапитал будет увеличен до почти 631 млн рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тыс. рублей на второго ребенка. По предварительным расчетам, к 2026 году он может превысить 1 млн рублей.

Помимо этого, парламентарий отметила, что многодетные семьи могут погасить ипотечный кредит в размере 450 тыс. рублей. Она предположила, что, возможно, имеет смысл увеличить эту выплату, однако об этом пока речь не ведется.

14 ноября Госдума одобрила проект о выплате маткапитала женщинам, являющимся гражданками РФ на момент рождения ребенка. Законопроектом предлагается предоставлять эту меру государственной поддержки только если мать ребенка уже находится в статусе гражданки РФ к моменту родов, а ребенок является гражданином РФ по рождению, отмечает агентство городских новостей «Москва». Законопроект был принят в первом чтении. В случае окончательного принятия законопроекта на получение материнского капитала не смогут претендовать, например, лица, которые получили гражданство РФ уже после рождения ребенка, сообщает сайт kp.ru. Исключение составят только новые субъекты России, за жителями которых будет закреплено право на получение маткапитала на ребенка независимо от основания и сроков приобретения российского гражданства. В случает принятия федерального закона, указанные меры будут применяться с 1 января 2024 года.

В тот же день вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификаты на маткапитал за первые девять месяцев 2023 года получили более 373 тыс. семей. Она добавила, что в рамках реализации нацпроекта «Демография» был введен в эксплуатацию 1641 детский сад, уточняет НСН. Это позволило создать более 238 тыс. мест, пишет RT.

9 ноября глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать родителям пятого ребенка в семье бесплатное жилье. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб концептуально поддержала инициативу, но призвала соотнести ее с возможностями федерального бюджета.

В июле председатель Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект, предусматривающий разрешение некоторым семьям использовать маткапитал для покупки автомобиля. Депутат напомнил, что сейчас опция покупки автомобиля на маткапитал недоступна, поскольку эти средства имеют строго целевой характер, отмечает телеканал «Звезда». Нилов подчеркнул, что автомобиль бывает жизненно необходим многодетной семье, а также семье, в которой воспитывается ребенок-инвалид, для того чтобы возить детей в поликлинику, больницу, детский сад, в различные кружки и секции. По его словам, машина, купленная на маткапитал, должна быть произведена в России, и ее должны использовать для перевозки пассажиров.