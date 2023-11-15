Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала вступление Украины в НАТО неприемлемым в любом виде
Общество
Трепова получила 132 тыс. рублей при подготовке убийства Татарского
Общество
Сын Кадырова Адам награжден орденом «За служение религии Ислам»
Общество
Обвиняемую в теракте Трепову увезли из суда в Санкт-Петербурге
Политика
Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы в РФ будут пресекаться
Мир
Еврокомиссия сообщила о падении экономики Украины на 29% в 2022 году
Общество
Путин поблагодарил избиркомы новых регионов за смелость и верность РФ
Общество
Заседание суда по делу Дарьи Треповой отложили на 17 ноября
Экономика
Мишустин заявил о развитии транспортной отрасли в РФ вопреки санкциям
Политика
Путин назвал честные выборы важными для сохранения внутриполитической стабильности
Мир
Минтранс заявил о важности сверхзвуковой гражданской авиации для России
Мир
СМИ заявили о рекордном количестве регистраций авто с VIP-номерами на Украине
Общество
В ГД связали рост преступности с работой круглосуточных «наливаек» в жилых домах

В России назвали возможные сроки увеличения маткапитала до 1 млн рублей

Депутат Бессараб допустила повышение маткапитала до 1 млн рублей к 2026 году
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что сумма материнского капитала в соответствии с российским законодательством повышается ежегодно с учетом инфляции.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 15 ноября, она отметила, что с 1 февраля 2024 года маткапитал будет увеличен до почти 631 млн рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тыс. рублей на второго ребенка. По предварительным расчетам, к 2026 году он может превысить 1 млн рублей.

Помимо этого, парламентарий отметила, что многодетные семьи могут погасить ипотечный кредит в размере 450 тыс. рублей. Она предположила, что, возможно, имеет смысл увеличить эту выплату, однако об этом пока речь не ведется.

Семейное вложение: на треть больше россиян обратились за маткапиталом в 2023-м
Значит ли это, что в стране начала расти рождаемость

14 ноября Госдума одобрила проект о выплате маткапитала женщинам, являющимся гражданками РФ на момент рождения ребенка. Законопроектом предлагается предоставлять эту меру государственной поддержки только если мать ребенка уже находится в статусе гражданки РФ к моменту родов, а ребенок является гражданином РФ по рождению, отмечает агентство городских новостей «Москва». Законопроект был принят в первом чтении. В случае окончательного принятия законопроекта на получение материнского капитала не смогут претендовать, например, лица, которые получили гражданство РФ уже после рождения ребенка, сообщает сайт kp.ru. Исключение составят только новые субъекты России, за жителями которых будет закреплено право на получение маткапитала на ребенка независимо от основания и сроков приобретения российского гражданства. В случает принятия федерального закона, указанные меры будут применяться с 1 января 2024 года.

В тот же день вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификаты на маткапитал за первые девять месяцев 2023 года получили более 373 тыс. семей. Она добавила, что в рамках реализации нацпроекта «Демография» был введен в эксплуатацию 1641 детский сад, уточняет НСН. Это позволило создать более 238 тыс. мест, пишет RT.

9 ноября глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать родителям пятого ребенка в семье бесплатное жилье. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб концептуально поддержала инициативу, но призвала соотнести ее с возможностями федерального бюджета.

В июле председатель Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект, предусматривающий разрешение некоторым семьям использовать маткапитал для покупки автомобиля. Депутат напомнил, что сейчас опция покупки автомобиля на маткапитал недоступна, поскольку эти средства имеют строго целевой характер, отмечает телеканал «Звезда». Нилов подчеркнул, что автомобиль бывает жизненно необходим многодетной семье, а также семье, в которой воспитывается ребенок-инвалид, для того чтобы возить детей в поликлинику, больницу, детский сад, в различные кружки и секции. По его словам, машина, купленная на маткапитал, должна быть произведена в России, и ее должны использовать для перевозки пассажиров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023