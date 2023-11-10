В Госдуме оценили идею выдавать семье жилье за рождение пятого ребенка

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб концептуально поддержала инициативу выдавать семьям жилье за рождение пятого ребенка, но призвала соотнести ее с возможностями федерального бюджета.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 10 ноября, она отметила, что указанная инициатива «хорошо перекликается» с региональными инициативами и ее следует внимательно рассмотреть. Кроме того, следует, по ее словам, предусмотреть специальные средства и заложить их в бюджет, чтобы выйти с таким предложением.

Бессараб напомнила, что бюджет сверстан на три года, он дефицитный, и найти деньги означает «порезать другую статью затрат».

Ранее в этот день глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила с предложением выдавать бесплатное жилье при рождении пятого ребенка в семье. По ее словам, необходимо ввести скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей, внедрить социальное жилье и предоставить льготные посещения детьми из многодетных семей культурных учреждений, сообщает НСН.

9 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Также Матвиенко высказала идею о программе индивидуального жилищного строительства с планировкой, учитывающей предпочтения многодетных семей.

В тот же день Матвиенко предложила выдавать квартиру семьям с тремя и более детьми, отмечает телеканал «360». Она подчеркнула, что государство должно стараться улучшать жилищные условия семей с детьми. Парламентарий уточнила, что для более состоятельных семей можно предоставлять льготную ипотеку или списание ипотеки, сообщает RT.

По ее словам, это станет одним из важных инструментов для стимулирования рождаемости, пишет сайт kp.ru. Как отмечает «Ридус», Матвиенко также заявляла, что без многодетных семей страна не сможет эффективно развиваться.