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Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от НДФЛ

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом она сказала на парламентских слушаниях 9 ноября.

«Стоит также рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, включая их освобождение от уплаты подоходного налога», — заявила она, выступая по теме повышения рождаемости в России.

Также Матвиенко высказала идею о программе индивидуального жилищного строительства с планировкой, учитывающей предпочтения многодетных семей. Также она призвала поддержать семьи с высоким потенциалом рождаемости.

«Данная категория граждан сейчас находится на историческом максимуме. Кроме того, надо подумать, на мой взгляд, над внедрением мер поддержки для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками», — добавила спикер верхней палаты парламента.

Папкам за деток: в России предлагают ввести «отцовский» капитал
За рождение третьего ребенка предлагают выдавать 1 млн рублей

В начале ноября в Общественной палате (ОП) РФ сообщили «Известиям», что предложили ввести «отцовский», или «многодетный», капитал в 1 млн рублей, который будет предоставляться при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей. Он будет выдаваться в дополнение к уже существующему материнскому капиталу, добавили там.

27 октября правительство РФ дополнительно выделило свыше 17 млрд рублей на программу выплат по ипотеке для многодетных семей. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в 2023 году на эти цели уже было направлено 76 млрд рублей.

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