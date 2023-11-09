Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от НДФЛ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом она сказала на парламентских слушаниях 9 ноября.

«Стоит также рассмотреть возможность расширения налоговых преференций многодетным семьям, включая их освобождение от уплаты подоходного налога», — заявила она, выступая по теме повышения рождаемости в России.

Также Матвиенко высказала идею о программе индивидуального жилищного строительства с планировкой, учитывающей предпочтения многодетных семей. Также она призвала поддержать семьи с высоким потенциалом рождаемости.

«Данная категория граждан сейчас находится на историческом максимуме. Кроме того, надо подумать, на мой взгляд, над внедрением мер поддержки для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками», — добавила спикер верхней палаты парламента.

В начале ноября в Общественной палате (ОП) РФ сообщили «Известиям», что предложили ввести «отцовский», или «многодетный», капитал в 1 млн рублей, который будет предоставляться при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей. Он будет выдаваться в дополнение к уже существующему материнскому капиталу, добавили там.

27 октября правительство РФ дополнительно выделило свыше 17 млрд рублей на программу выплат по ипотеке для многодетных семей. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в 2023 году на эти цели уже было направлено 76 млрд рублей.