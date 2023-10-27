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Правительство выделит 17 млрд рублей на компенсацию ипотечных платежей многодетных

Мишустин: 17 млрд рублей будет выделено на ипотечные платежи многодетным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Правительство РФ дополнительно выделит свыше 17 млрд рублей на программу выплат по ипотеке для многодетных семей. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Глава российского правительства отметил, что в 2023 году на эти цели уже было направлено 76 млрд рублей.

«Сегодня дополнительно выделим свыше 17 млрд рублей, что поможет поддержать еще около 38 тыс. семей, которые приобрели новую, более просторную квартиру, дом или участок для его строительства», — сказал Мишустин.

Такая мера действует для семей, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2023 года, добавил он. Эти семьи могут получить выплату до 450 тыс. рублей и использовать ее для погашения займа.

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В августе президент России Владимир Путин рассказал, что около 400 тыс. российских семей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке с начала 2023 года.

До этого, 29 июня, Путин дал поручение рассмотреть вопрос о том, чтобы увеличить максимальный размер ипотечного жилищного кредита для многодетных семей для приобретения жилого помещения более 60 кв. м до 9 млн рублей, общей площадью свыше 80 кв. м — до 12 млн рублей. Речь идет обо всех регионах РФ кроме территорий Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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