В ГД прокомментировали закон о выдаче маткапитала только гражданам РФ

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин 14 ноября рассказал «Известиям» детали законопроекта, согласно которому с 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка.

ГД приняла закон в первом чтении, указано на сайте нижней палаты. В документе также закреплено, что жителям новых регионов страны материнский капитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения ими гражданства РФ.

По словам Чаплина, инициатива позволит минимизировать махинации при получении указанных выплат.

«Материнский капитал — это отечественная мера поддержки семей, воспитывающих детей. И важно исключить любые махинации по этой теме, включая ситуации, когда жители других государств приезжают перед родами в РФ, чтобы получить эту выплату, им оказывают бесплатную помощь, а после — они уезжают. Безусловно, в России рады гостям, но никто не запрещает людям получать гражданство РФ и жить в нашей стране на правах полноценных граждан, получать льготы, но и быть полезными государству», — отметил он.

Депутат добавил, что ежегодно за маткапиталом обращаются практически 1,5 млн человек. Учитывая, что у многих жителей новых регионов сохраняются проблемы с документами, важно освободить их от бумажной волокиты и максимально упростить процесс получения всех льгот.

«Для нас важно расширять меры поддержки для наших граждан, для семей с детьми, а ограничение по выплате маткапитала только для граждан РФ освободит резервные средства в бюджете, за счет которых можно будет помочь нашим людям», — заключил Чаплин.

8 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания о ходе реализации нацпроекта «Демография» заявила, что более 373 тыс. российских семей получили сертификаты на материнский капитал за первые девять месяцев 2023 года.

7 ноября сообщалось, что в первом полугодии 2023 года средствами материнского капитала решили распорядиться порядка 1 млн человек, что на треть больше, чем в прошлом году. Как заявили «Известиям» в Минтруде, всё более популярной становится возможность использовать сертификат на образование.

В начале ноября в Общественной палате (ОП) РФ также сообщили «Известиям», что предложили ввести «отцовский», или «многодетный», капитал в 1 млн рублей, который будет предоставляться при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей. Он будет выдаваться в дополнение к уже существующему материнскому капиталу.