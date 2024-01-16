 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
Производство продукции свиноводства в России за пять лет увеличилось на 26,4%
Авто
Юрист предупредил автомобилистов о схеме мошенничества с эвакуаторами
Мир
Мэр голландского Арнема заявил об отсутствии запрета на сожжение Корана в стране
Политика
Американист предрек новые провокации в отношении Трампа
Мир
Польские перевозчики временно разблокируют КПП на границе с Украиной
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем
Мир
В Польше подписали соглашение о прекращении блокады границы с Украиной
Экономика
Экономист оценил перспективы поставок российской нефти в Турцию
Политика
Мишустин заявил о выходе экономики РФ на устойчивый рост
Экономика
ЦБ планирует привлечь к программе долгосрочных сбережений 9 млн человек
Мир
Politico узнала о лоббировании Лиз Трасс ускорения оборонного экспорта в КНР
Экономика
Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ насчитывает 557 участников из 20 стран
Общество
В Росавиации объяснили рекомендацию перевозчикам не летать в Египет на 27 самолетах
Мир
Новая партия ФРГ выступила за возврат газа из РФ и остановку поставок оружия Киеву
Авто
Назван самый распространенный автомобиль в России
/

Системная индексация: кому повысят пенсию с 1 февраля 2024 года

Пенсионные выплаты некоторых категорий россиян вырастут на 7,4%
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В прошлом году президент России Владимир Путин утвердил закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (ФЗ № 540 от 27.11.2023). В рамках него с 1 января уже проиндексировали на 7,5% пенсии неработающим пенсионерам. Какие выплаты проиндексируют в феврале и на сколько увеличатся остальные виды пенсий — рассказывают «Известия».

Кому и на сколько повысят пенсию в феврале 2024 года

С начала 2024 года произошло повышение многих видов пенсий, проведенное соразмерно прогнозируемому росту инфляции. Так, с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,5%. Сумма фиксированной надбавки к страховой пенсии выросла с 7567,3 рубля до 8134,9 рубля. Соответственно, средний размер пенсии по старости в 2024 году увеличился до 23 405 рублей. Также с начала года вырос размер прожиточного минимума для пенсионеров. Его величина в среднем по России теперь составляет 13 290 рублей.

Индексация пособий в 2024 году: опубликован график повышения выплат
Помощь льготникам и пенсионерам увеличат на 7,5%

Кроме того, с 2024 года повысился и минимальный возраст выхода на пенсию по старости: уйти на покой смогут женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года (в 58 лет и 63 года соответственно). Для выхода на пенсию в 2024 году также необходимо будет наработать 15 лет трудового стажа и накопить не менее 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

пенсии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В прошлом году на пенсию могли выйти только россияне, у которых было право сделать это досрочно в связи с профессией и условиями труда, или льготники. Пенсионную реформу регулирует закон ФЗ № 350 от 03.10.2018, она предусматривает постепенное повышение минимального возраста россиян для выхода на пенсию. Полностью переход завершится к 2028 году, когда женщины смогут отправиться на заслуженный отдых с 60 лет, а мужчины с 65 лет. В переходный период на пенсию можно будет выйти в 2024 и 2026 годах, а в 2025 и 2027 такое право будет только у тех, кто выходит на пенсию досрочно или имеет льготы.

С 1 февраля на 7,4% увеличится размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для категории федеральных льготников. Это коснется ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, СССР и Героев Труда, чернобыльцев, инвалидов всех трех групп и других. Полный список представлен на сайте Социального фонда России (СФР). Конкретный размер выплат и стоимость набора социальных услуг для льготников будет зависеть от региона проживания.

ветеран ВОВ
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Вместе с ЕДВ выплачивают денежную компенсацию за набор социальных услуг (НСУ). Это обеспечение лекарствами, санаторно-курортное лечение, дорогу до санатория и обратно, поездки на электричках. Эти услуги можно получать в виде лекарств и путевок, а можно забирать деньгами, тогда ЕДВ будет больше.

Для пенсионеров старше 80 лет в 2024 году предусмотрена двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — она составит 16 269,76 рубля. Прибавка автоматически назначается в месяц исполнения 80 лет, а поступит на счет пенсионера в следующем месяце. Соответственно, если пенсионеру в феврале исполнилось 80 лет, то выплата за март (которая фактически придет в начале апреля) будет уже с двойной базовой частью пенсии. Заявление в СФР подавать не требуется.

бабушка в аптеке
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В 2024 году увеличили пенсии опекунов, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи и инвалиды с детства, при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении. Опекуны, ухаживающие за одним иждивенцем, могут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 10 846,51 рубля. Пенсионерам, заботящимся о двух подопечных, положена выплата 13 558,14 рубля, а содержащим трех иждивенцев — 16 269,77 рубля.

Минимальная пенсия в Москве и по регионам: на сколько повысят в 2024 году
С 1 января 2024 года пенсии по старости будут проиндексированы на 7,5%

Когда следующая индексация пенсии в России

Вслед за февральским повышением ЕДВ с 1 апреля произойдет индексация социальных пенсий. Увеличение проведут соразмерно прогнозам роста инфляции, повысив социальную пенсию ориентировочно на 7,5%. Средний размер данной пенсии составит 13,5 тыс. рублей. Социальная пенсия рассчитывается индивидуально и зависит от того, в каком субъекте России проживает пенсионер и к какой социальной категории он относится. Такая пенсия назначается по инвалидности, по старости, если пенсионер не наработал достаточный стаж и количество пенсионных баллов для получения страховых выплат, по случаю потери кормильца и по другим причинам.

ПФР
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Величина социальной выплаты по закону не может быть меньше прожиточного минимума. Если фактическая сумма оказывается меньше, то пенсионеру назначается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума, установленного в регионе проживания пенсионера.

С 1 августа 2024 года запланирован перерасчет стоимости пенсионного балла. Если в 2023 году один пенсионный коэффициент оценивался в 123,8 рубля, то в этом году он будет равен 133,05 рубля. Повышение стоимости ИПК позволит увеличить сумму страховой части пенсии.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Последнюю индексацию пенсий в 2024 году проведут осенью. С 1 октября выплаты военным увеличат на 4,5%. Денежное довольствие повысят для военных пенсионеров, которые прошли службу в Вооруженных силах РФ, а также для приравненных к ним по статусу лиц. В их числе бывшие сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других силовых ведомств.

Страховая пенсия по старости: с 1 января 2024 года будет мощное повышение
Прожиточный минимум и пенсии проиндексируют на 7,5% со следующего года

В законе о федеральном бюджете запланирована индексация пенсий и на ближайшие два года. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что увеличение пенсии неработающим пенсионерам в 2025 году планируется провести в два этапа. С 1 февраля пенсию повысят на 4,5% соразмерно уровню реальной инфляции, а с 1 апреля — на 2,2% по уровню доходов бюджета Социального фонда России. В 2026 году страховую пенсию также планируется индексировать дважды. С 1 февраля пенсию планируется повысить на 4%, с 1 апреля — на 2,3%. Социальные пенсии в 2025 году предусматривается проиндексировать на 9,5%, а в 2026 году — на 10,3%.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир