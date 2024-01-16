Системная индексация: кому повысят пенсию с 1 февраля 2024 года

В прошлом году президент России Владимир Путин утвердил закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (ФЗ № 540 от 27.11.2023). В рамках него с 1 января уже проиндексировали на 7,5% пенсии неработающим пенсионерам. Какие выплаты проиндексируют в феврале и на сколько увеличатся остальные виды пенсий — рассказывают «Известия».

Кому и на сколько повысят пенсию в феврале 2024 года

С начала 2024 года произошло повышение многих видов пенсий, проведенное соразмерно прогнозируемому росту инфляции. Так, с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,5%. Сумма фиксированной надбавки к страховой пенсии выросла с 7567,3 рубля до 8134,9 рубля. Соответственно, средний размер пенсии по старости в 2024 году увеличился до 23 405 рублей. Также с начала года вырос размер прожиточного минимума для пенсионеров. Его величина в среднем по России теперь составляет 13 290 рублей.

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Кроме того, с 2024 года повысился и минимальный возраст выхода на пенсию по старости: уйти на покой смогут женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года (в 58 лет и 63 года соответственно). Для выхода на пенсию в 2024 году также необходимо будет наработать 15 лет трудового стажа и накопить не менее 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

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В прошлом году на пенсию могли выйти только россияне, у которых было право сделать это досрочно в связи с профессией и условиями труда, или льготники. Пенсионную реформу регулирует закон ФЗ № 350 от 03.10.2018, она предусматривает постепенное повышение минимального возраста россиян для выхода на пенсию. Полностью переход завершится к 2028 году, когда женщины смогут отправиться на заслуженный отдых с 60 лет, а мужчины с 65 лет. В переходный период на пенсию можно будет выйти в 2024 и 2026 годах, а в 2025 и 2027 такое право будет только у тех, кто выходит на пенсию досрочно или имеет льготы.

С 1 февраля на 7,4% увеличится размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для категории федеральных льготников. Это коснется ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, СССР и Героев Труда, чернобыльцев, инвалидов всех трех групп и других. Полный список представлен на сайте Социального фонда России (СФР). Конкретный размер выплат и стоимость набора социальных услуг для льготников будет зависеть от региона проживания.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Вместе с ЕДВ выплачивают денежную компенсацию за набор социальных услуг (НСУ). Это обеспечение лекарствами, санаторно-курортное лечение, дорогу до санатория и обратно, поездки на электричках. Эти услуги можно получать в виде лекарств и путевок, а можно забирать деньгами, тогда ЕДВ будет больше.

Для пенсионеров старше 80 лет в 2024 году предусмотрена двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — она составит 16 269,76 рубля. Прибавка автоматически назначается в месяц исполнения 80 лет, а поступит на счет пенсионера в следующем месяце. Соответственно, если пенсионеру в феврале исполнилось 80 лет, то выплата за март (которая фактически придет в начале апреля) будет уже с двойной базовой частью пенсии. Заявление в СФР подавать не требуется.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В 2024 году увеличили пенсии опекунов , на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи и инвалиды с детства, при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении. Опекуны, ухаживающие за одним иждивенцем, могут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 10 846,51 рубля. Пенсионерам, заботящимся о двух подопечных, положена выплата 13 558,14 рубля, а содержащим трех иждивенцев — 16 269,77 рубля.

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Когда следующая индексация пенсии в России

Вслед за февральским повышением ЕДВ с 1 апреля произойдет индексация социальных пенсий . Увеличение проведут соразмерно прогнозам роста инфляции, повысив социальную пенсию ориентировочно на 7,5%. Средний размер данной пенсии составит 13,5 тыс. рублей. Социальная пенсия рассчитывается индивидуально и зависит от того, в каком субъекте России проживает пенсионер и к какой социальной категории он относится. Такая пенсия назначается по инвалидности, по старости, если пенсионер не наработал достаточный стаж и количество пенсионных баллов для получения страховых выплат, по случаю потери кормильца и по другим причинам.

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Величина социальной выплаты по закону не может быть меньше прожиточного минимума. Если фактическая сумма оказывается меньше, то пенсионеру назначается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума, установленного в регионе проживания пенсионера.

С 1 августа 2024 года запланирован перерасчет стоимости пенсионного балла. Если в 2023 году один пенсионный коэффициент оценивался в 123,8 рубля, то в этом году он будет равен 133,05 рубля. Повышение стоимости ИПК позволит увеличить сумму страховой части пенсии.

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Последнюю индексацию пенсий в 2024 году проведут осенью. С 1 октября выплаты военным увеличат на 4,5%. Денежное довольствие повысят для военных пенсионеров , которые прошли службу в Вооруженных силах РФ, а также для приравненных к ним по статусу лиц. В их числе бывшие сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других силовых ведомств.

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