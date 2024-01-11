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Маткапитал-2024: новые условия получения, размер, индексация

В 2024 году материнский капитал проиндексируют на 7,5% и выплата за первого ребенка составит 631 тыс. рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Материнский капитал является мерой государственной поддержки российских семей, с 2020 года выплаты положены за рождение первого ребенка. Каждый год 1 февраля осуществляется индексация маткапитала. Коэффициент определяется на основе роста потребительских цен за прошлый год. В 2024 году выплату на рождение первого и второго ребенка, по предварительным оценкам, получит более 1 млн семей. В конце декабря стало известно, что Совет Федерации одобрил закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала, а 10 января 2024 года президент Владимир Путин выступил против использования материнского капитала для покупки авто. Кто и как сможет получить выплату от государства — в материале «Известий».

Маткапитал-2024: кто может и не может получить

Материнский капитал — государственная социальная программа, которая действует в России с 2007 года в рамках проекта «Демография», была введена с целью поддержки российских семей с детьми. Изначально выплата предоставлялась только для второго и последующих детей. С января 2020 года выдается и при рождении первого ребенка. Право на материнский капитал может подтвердить именной сертификат, который автоматически появляется в личном кабинете на «Госуслугах» спустя 2–5 дней после регистрации ребенка. Получить бумажный сертификат можно через обращение в МФЦ или Социальный фонд.

маткапитал
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Закон, одобренный 22 декабря, предусматривает, что с 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению. Исключение предусмотрено для жителей новых регионов — им материнский капитал будут предоставлять независимо от основания и сроков приобретения гражданства РФ. Право на распоряжение маткапиталом переходит к отцу в случае смерти, лишения родительских прав матери. Также мужчины, ставшие единственными опекунами ребенка, имеют право на господдержку, если у них есть гражданство РФ. Также средства могут получить сами дети, если родители утратили право на господдержку из-за лишения родительских прав или смерти, поясняется на сайте госуслуг.

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Дети, не получившие гражданство по праву рождения, не учитываются при назначении материнского капитала. В случае если родители переехали из другой страны в Россию вместе с одним ребенком и у них родился второй, выплата будет начисляться как за первого.

В 2024 году будет увеличен период, в течение которого семья в сложной жизненной ситуации сможет обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за всё время с момента рождения ребенка. В 2023 году можно было получить выплату только за три месяца с рождения ребенка, в 2024 году этот срок увеличен вдвое. При обращении за выплатой в течение полугода после рождения деньги будут выплачены за все шесть месяцев.

дети
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Можно ли потратить маткапитал на покупку автомобиля

Президент РФ Владимир Путин 10 января выступил против того, чтобы материнский капитал можно было использовать на покупку автомобиля. Ранее такую цель рассматривали в дискуссии о расширении возможностей потратить маткапитал.

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Данная мера поддержки изначально задумывалась как помощь многодетным семьям прежде всего в улучшении жилищных условий, пояснил президент.

автокресло
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Потребностей у семей, тем более многодетных, всегда очень много. Море потребностей: здоровье, образование, чего только нет. Я всегда боюсь, как только мы начнем разрешать тратить материнский капитал по самым разным направлениям, что мы не сможем в конечном итоге гарантировать интересы детей», — сказал президент.

По его словам, данная мера имела место в период пандемии и была разработана для поддержки семей и автопрома.

Маткапитал-2024: размер, индексация, на что можно потратить

До 1 февраля 2024 года размер маткапитала составит 586,9 тыс. рублей за первого ребенка и 775,6 тыс. за второго. В случае если семья ранее получала выплату за первенца, маткапитал за второго ребенка составит 188,6 тыс. рублей. После 1 февраля материнский капитал проиндексируют на 7,5%, тогда размер выплаты за первого ребенка составит 631 тыс. рублей, а за второго — 834 тыс. рублей (доплата за второго ребенка составит 203 тыс. рублей). Индексация коснется и ранее выданных выплат, даже если они были частично потрачены.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Потратить материнский капитал можно только на конкретные предписанные цели:

— улучшение жилищных условий;

— образование ребенка;

— ежемесячные выплаты на детей до трех лет;

— реабилитацию ребенка с инвалидностью;

— накопительную пенсию матери.

Заявку на трату материнского капитала рассматривают в течение 10 дней.

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В 2018 году появилась возможность обналичить часть маткапитала, однако этим могли воспользоваться только семьи с низкими доходами. В 2020-м обналичивание маткапитала стало доступным семьям с доходом ниже двух МРОТ на человека. Льгота в размере регионального прожиточного минимума назначается по количеству детей до трех лет. Из доклада Счетной палаты следует, россияне стали в 1,5 раза чаще направлять материнский капитал на образование детей. Активнее обналичивают сертификаты в виде ежемесячной помощи малоимущим. А вот число семей, которые направили средства на улучшение жилищных условий, напротив, снизилось — на 71 тыс. В 2022 году россияне получили маткапитал на сумму 381,9 млрд рублей, это на 17 млрд меньше, чем в 2021-м.

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