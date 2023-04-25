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Как происходит индексация материнского капитала в России: все новости на 2023 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Как и другие материальные меры социальной поддержки населения, материнский капитал ежегодно индексируется. Увеличению подлежат все виды материнского капитала вне зависимости от того, о каком по счету ребенке идет речь. Как происходит индексация суммы и как быть, если сертификат уже на руках, — читайте в материале «Известий».

Как индексируется материнский капитал

Индексация материнского капитала осуществляется каждый год 1 февраля. Коэффициент увеличения определяется на основе роста потребительских цен за прошлый год. В 2023 году это 11,9%.

Индексации подлежит вся сумма или ее остаток с учетом потраченных денег. Актуальную сумму можно узнать, заказав выписку на портале Госуслуг.

Индексируется ли маткапитал, если уже получен сертификат

Дата получения сертификата не влияет на сумму индексации. Документ лишь служит подтверждением права на маткапитал. После ежегодного повышения в нем остаются прежние данные, менять сертификат не нужно.

Маткапитал 2023: новости, изменения

Помимо традиционной индексации маткапитала, в 2023 году также подвергаются изменениям ежемесячные выплаты из него. Так, с января оформить такой вид выплат можно на любого по счету ребенка, в то время как раньше эта возможность была предусмотрена лишь для второго. Теперь же оформить выплату раз в месяц можно на каждого ребенка в семье в возрасте до трех лет.

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Кроме того, для ежемесячных выплат из маткапитала с июня установлена фиксированная дата — 5-е число каждого месяца. Средства будут приходить за предыдущий месяц. Подробнее обо всех изменениях — в специальном материале «Известий».

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