Пособие на ребенка от 0 до 18 лет: серьезное повышение детских выплат в 2024 году
В России действует система пособий на детей. Для каждого возраста ребенка существует своя выплата с отдельными условиями, а с прошлого года в стране действует и универсальное единое пособие. В 2024 году государство планирует индексацию выплат по беременности, по уходу за ребенком для малообеспеченных семей и других. Кто имеет право на выплаты в 2024 году и какие документы необходимы для оформления — в материале «Известий».
Пособие по уходу за ребенком от 0 до 1,5 лет
Выплаты проиндексируют в два этапа: с 1 января и с 1 февраля 2024 года. Подобное решение было принято в связи с тем, что МРОТ с 1 января повысится на 18,5%, до 19 242 рублей. Исходя из уровня МРОТ устанавливают и величину социальных выплат. Коэффициент индексации с 1 февраля 2023 года пока не утвержден. Предполагается, что повышение составит 5,3%.
В 2024 году увеличится максимальный размер пособия для работающих родителей. Согласно общему правилу, сумма подобных выплат равна 40% от среднего заработка, максимально можно будет получить 49 123 рубля против 33 281 рубля в 2023 году.
Известно, что минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет с 1 февраля 2024 года. Сейчас выплата составляет 8 591 рублей.
Также с 1 февраля 2024 года проиндексируют максимальное пособие по беременности и родам — с 383 тыс. рублей до 565 тыс. рублей.
С 1 января 2024 года вступят в силу поправки Минтруда по выплате пособия по уходу за ребенком от 0 до 1,5 лет. Теперь пособие будет сохранятся, если родитель выходит на работу раньше, чем ребенок достигнет этого возраста. Кроме того, родители могут трудоустроиться к другому работодателю в период отпуска по уходу за ребенком с сохранением права на пособие. Сейчас данный вид пособия могут получать родители, которые трудятся неполное рабочее время.
Право на сохранение рабочего места в период отпуска по уходу за ребенком в 2024 году остается неизменным.
Детские пособия до 3 лет в 2024 году
В 2024 году можно будет получить несколько пособий по уходу за ребенком до 3 лет, которые также именуют «президентскими». Право на получение денежных средств имеют семьи, чей средний доход не выше прожиточного минимума в регионе, умноженного на два. Некоторые выплаты устанавливаются на местном, региональном уровне. Узнать необходимую информацию можно в службе социальной защиты или районной администрации.
Законодательство предусматривает четыре вида пособий: единовременное при рождении ребенка, ежемесячное по уходу за ребенком до полутора лет, пособие на ребенка до 3 лет из материнского капитала и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Также с 2023 года действует единое универсальное пособие, которое оформляется вместо всех указанных.
Сумма пособия по уходу за детьми до 3 лет будет равна региональному прожиточному минимуму. Назначение выплаты происходит в первые полгода с момента подачи заявки. Уточнить, имеет ли семья право на пособие, можно в местном отделении Социального фонда (СФР).
Выплаты на ребенка от 3 до 7 лет в 2024 году
Данная мера поддержки действует с 2020 года. Малообеспеченные семьи могут рассчитывать на ежемесячную выплату до 100% от суммы прожиточного минимума на ребенка, который установлен в регионе. По стране размер выплаты варьируется от 8 263 рублей до 16 526 рублей.
Пособие назначает и выплачивает СФР по заявлению одного из родителей или усыновителей. Заявление можно принести в отделение СФР по месту жительства или оформить на портале Госуслуг. Достаточно одного заявления, прилагать какие-либо документы не требуется. Сотрудники получат всю необходимую информацию из собственных баз и других учреждений. Если потребуются уточняющие документы, заявитель получит запрос на электронную почту.
Выплата оформляется на всех детей из малообеспеченных семей, при этом сотрудники СФР будут проверять, не изменилось ли материальное положение семьи.
Детские выплаты от 8 до 17 лет (18) лет в 2024 году
Пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) было установлено в 2021 году. Право на получение денежных средств имеют матери-одиночки, если в записи акта о рождении нет данных об отце, если наступила смерть одного из родителей, внесено судебное решение относительно одного из супругов о выплате средств на содержание несовершеннолетнего. Также выплата назначается, если размер среднего заработка не превышает прожиточного минимума.
В 2024 году, если в семье несколько детей от 8-17 лет, выплаты будут производить на каждого ребенка. Сумма пособия в 2024 году предположительно будет равна половине прожиточного минимума.
Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в СФР необходимых сведений. В случае отказа уведомление направляется на почту в течение одного рабочего дня. Первое перечисление средств происходит в течение пяти рабочих дней после приятия решения о назначении выплаты.
Какие документы нужны для оформления ежемесячного пособия на ребенка
Работающим родителям для оформления большинства пособий необходимо обратиться в отделение бухгалтерии по месту работы, неработающим — в органы социальной защиты населения. Заявление можно подать через Госуслуги, на портале региональных услуг и лично предоставить документы в СФР или МФЦ, который оказывает такие слуги.
Набор документов должен включать паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий доход за два года, реквизиты счета. При заполнении заявления через личный кабинет личные документы могут не понадобиться, поскольку вся необходимая информация уже занесена в электронную ведомость.
Единое пособие на детей и беременных женщин в 2024 году
На пособие по беременности и родам в 2024 году могут претендовать и работающие, и, в некоторых случаях, неработающие женщины. Например, выплата положена, в случае увольнения при ликвидации работодателя.
Чтобы получить пособие, необходимо оформить листок нетрудоспособности и передать начальству заявление о предоставлении декретного отпуска. Кроме того, можно подать дополнительное заявление, чтобы для расчета пособия использовались определнные годы. При получении электронной заявки о нетрудоспособности работодатель должен в трехдневный срок заполнить свои поля и вернуть его в СФР. Перечисление денежных средств на банковские или почтовые реквизиты происходит в течение 10 дней. Размер выплаты достигает 100% от среднего заработка, рассчитываемого за 2021-2022 годы.
Помимо этого, в 2024 году будет увеличен материнский капитал. Так, выплата на первого ребенка составит почти 631 тыс. рублей, на второго — 834 тыс. рублей. Денежные средства можно потратить на образование, покрыть расходы на общежитие в учебном заведении и направить на улучшение жилищных условий.