Пособие на ребенка от 0 до 18 лет: серьезное повышение детских выплат в 2024 году

В России действует система пособий на детей. Для каждого возраста ребенка существует своя выплата с отдельными условиями, а с прошлого года в стране действует и универсальное единое пособие. В 2024 году государство планирует индексацию выплат по беременности, по уходу за ребенком для малообеспеченных семей и других. Кто имеет право на выплаты в 2024 году и какие документы необходимы для оформления — в материале «Известий».

Пособие по уходу за ребенком от 0 до 1,5 лет

Выплаты проиндексируют в два этапа: с 1 января и с 1 февраля 2024 года. Подобное решение было принято в связи с тем, что МРОТ с 1 января повысится на 18,5%, до 19 242 рублей. Исходя из уровня МРОТ устанавливают и величину социальных выплат. Коэффициент индексации с 1 февраля 2023 года пока не утвержден. Предполагается, что повышение составит 5,3%.

В 2024 году увеличится максимальный размер пособия для работающих родителей. Согласно общему правилу, сумма подобных выплат равна 40% от среднего заработка, максимально можно будет получить 49 123 рубля против 33 281 рубля в 2023 году.

Известно, что минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет с 1 февраля 2024 года. Сейчас выплата составляет 8 591 рублей.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Также с 1 февраля 2024 года проиндексируют максимальное пособие по беременности и родам — с 383 тыс. рублей до 565 тыс. рублей.

С 1 января 2024 года вступят в силу поправки Минтруда по выплате пособия по уходу за ребенком от 0 до 1,5 лет. Теперь пособие будет сохранятся, если родитель выходит на работу раньше, чем ребенок достигнет этого возраста. Кроме того, родители могут трудоустроиться к другому работодателю в период отпуска по уходу за ребенком с сохранением права на пособие. Сейчас данный вид пособия могут получать родители, которые трудятся неполное рабочее время.

Право на сохранение рабочего места в период отпуска по уходу за ребенком в 2024 году остается неизменным.

В России увеличится размер пособий по уходу за ребенком в 2024 году

Детские пособия до 3 лет в 2024 году

В 2024 году можно будет получить несколько пособий по уходу за ребенком до 3 лет, которые также именуют «президентскими». Право на получение денежных средств имеют семьи, чей средний доход не выше прожиточного минимума в регионе, умноженного на два. Некоторые выплаты устанавливаются на местном, региональном уровне. Узнать необходимую информацию можно в службе социальной защиты или районной администрации.

Законодательство предусматривает четыре вида пособий: единовременное при рождении ребенка, ежемесячное по уходу за ребенком до полутора лет, пособие на ребенка до 3 лет из материнского капитала и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Также с 2023 года действует единое универсальное пособие, которое оформляется вместо всех указанных.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сумма пособия по уходу за детьми до 3 лет будет равна региональному прожиточному минимуму. Назначение выплаты происходит в первые полгода с момента подачи заявки. Уточнить, имеет ли семья право на пособие, можно в местном отделении Социального фонда (СФР).

Выплаты на ребенка от 3 до 7 лет в 2024 году

Данная мера поддержки действует с 2020 года. Малообеспеченные семьи могут рассчитывать на ежемесячную выплату до 100% от суммы прожиточного минимума на ребенка, который установлен в регионе. По стране размер выплаты варьируется от 8 263 рублей до 16 526 рублей.

Пособие назначает и выплачивает СФР по заявлению одного из родителей или усыновителей. Заявление можно принести в отделение СФР по месту жительства или оформить на портале Госуслуг. Достаточно одного заявления, прилагать какие-либо документы не требуется. Сотрудники получат всю необходимую информацию из собственных баз и других учреждений. Если потребуются уточняющие документы, заявитель получит запрос на электронную почту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Выплата оформляется на всех детей из малообеспеченных семей, при этом сотрудники СФР будут проверять, не изменилось ли материальное положение семьи.

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Детские выплаты от 8 до 17 лет (18) лет в 2024 году

Пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) было установлено в 2021 году. Право на получение денежных средств имеют матери-одиночки, если в записи акта о рождении нет данных об отце, если наступила смерть одного из родителей, внесено судебное решение относительно одного из супругов о выплате средств на содержание несовершеннолетнего. Также выплата назначается, если размер среднего заработка не превышает прожиточного минимума.

В 2024 году, если в семье несколько детей от 8-17 лет, выплаты будут производить на каждого ребенка. Сумма пособия в 2024 году предположительно будет равна половине прожиточного минимума.

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в СФР необходимых сведений . В случае отказа уведомление направляется на почту в течение одного рабочего дня. Первое перечисление средств происходит в течение пяти рабочих дней после приятия решения о назначении выплаты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Какие документы нужны для оформления ежемесячного пособия на ребенка

Работающим родителям для оформления большинства пособий необходимо обратиться в отделение бухгалтерии по месту работы, неработающим — в органы социальной защиты населения. Заявление можно подать через Госуслуги, на портале региональных услуг и лично предоставить документы в СФР или МФЦ, который оказывает такие слуги.

Набор документов должен включать паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий доход за два года, реквизиты счета. При заполнении заявления через личный кабинет личные документы могут не понадобиться, поскольку вся необходимая информация уже занесена в электронную ведомость.

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Единое пособие на детей и беременных женщин в 2024 году

На пособие по беременности и родам в 2024 году могут претендовать и работающие, и, в некоторых случаях, неработающие женщины. Например, выплата положена, в случае увольнения при ликвидации работодателя.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Чтобы получить пособие, необходимо оформить листок нетрудоспособности и передать начальству заявление о предоставлении декретного отпуска. Кроме того, можно подать дополнительное заявление, чтобы для расчета пособия использовались определнные годы. При получении электронной заявки о нетрудоспособности работодатель должен в трехдневный срок заполнить свои поля и вернуть его в СФР. Перечисление денежных средств на банковские или почтовые реквизиты происходит в течение 10 дней. Размер выплаты достигает 100% от среднего заработка, рассчитываемого за 2021-2022 годы.