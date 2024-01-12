Инфляция в Аргентине в 2023 году превысила 210%

Инфляция в Аргентине за год составила 211,4%. Об этом в четверг, 11 января, сообщает издание Еl Рais со ссылкой на данные, которые опубликовал Институт статистики и переписи республики.

«Аргентина завершила 2023 год с инфляцией 211,4% в годовом исчислении и обогнала Венесуэлу (193%) как страну с самым быстрым ростом цен в Латинской Америке. Индекс потребительских цен в декабре составил 25,5%, что более чем вдвое больше, чем в любом другом месяце прошлого года; и это самый высокий показатель за один месяц за три десятилетия», — говорится в материале издания.

Такой уровень инфляции отражает удар от смены правительства в Аргентине. Однако скачок индекса потребительских цен не стал неожиданностью, утверждает издание.

Отмечается, что в октябре инфляция в Аргентине составила 8,3%, в ноябре — 12,8%, однако рост цен ускорился после избрания Хавьера Милея главой государства в ноябре.

27 декабря Милей подтвердил, что на фоне высокой инфляции ЦБ Аргентины выпустит купюры номиналом 20 000 и 50 000 песо. Сейчас самой крупной купюрой в Аргентине являются 2000 песо. При этом одной из самых распространенных в обороте купюрой служит 500 песо.

Ранее, 26 декабря, правительство Аргентины приняло решение не продлевать контракты госслужащих, которые были наняты в 2023 году. Этот шаг был частью объявленного Милеем масштабного плана сокращений и девальваций. Контракты других государственных служащих, нанятых до 2023 года, будут пересмотрены, заявили власти. Тогда же аргентинский лидер пообещал провести референдум, если парламент откажется поддержать его реформы.

До этого, 20 декабря, в Буэнос-Айресе прошел многотысячный протест против экономической политики нового правительства Аргентины. Тогда участники марша перекрыли центральную улицу города. Протестующие направлялись к дому правительства, однако полицейские преградили им путь.

В тот же день Милей подписал указ более чем о 300 реформах по либерализации экономики, которые были направлены в парламент государства. Президент подчеркнул, что целью этого является «начало пути по реструктуризации».

Милей официально вступил в должность после церемонии инаугурации 10 декабря. Он принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал Милею президентскую ленту и жезл.